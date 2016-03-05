اولین قرارداد فروش پساب فاضلاب بندرعباس به صنایع منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری ظهر شنبه در مراسم مبادله اولین قرارداد فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس به صنعت، امضای این قرارداد و فروش پساب به صنایع را یک موفقیت برای مدیریت کشور و محیط زیست دانست و اظهار داشت: امیدواریم تمام صنایع استان هرمزگان به این کار کمک کنند و با توجه به نگرانی هایی که به دلیل کمبود آب در استان داریم این قرارداد گام موثری در مسير کاهش این دغدغه است.

وی ادامه داد: بنده از این سرمایه گذاری و تصفیه پساب فاضلاب و استفاده از آن در صنایع و فضای سبز محکم دفاع می کنم، زيرا وضعیت نگران کننده ای در تامین آب استان هرمزگان داشته ایم و استفاده از پساب فاضلاب کمک بسیاری به کاهش این نگرانی خواهد داشت.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه برای اولین بار طرح بهره برداری از پساب فاضلاب در کشور در هرمزگان آغاز شده است، تصریح کرد: پساب فاضلاب در هرمزگان به راحتی از بین می رفت و هم اکنون با سرمایه گذاری که انجام شده از پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز و همچنین تامین آب صنایع غرب بندرعباس استفاده می شود.

جادری با اشاره به تکنولوژی های نوین تولید و شیرین سازی آب، اظهار داشت: یکی از این تکنولوژی ها تولید آب از رطوبت هواست که می توان از آن در استان استفاده کرد و استفاده از سیستم چرخابی نیز دیگر تکنولوژی در این زمینه است.

وی با تاکید بر اینکه باید برنامه مناسبی برای تامین آب در هرمزگان داشته باشیم، بیان داشت: آب شیرین کن ها نباید تنها در یک منطقه در خلیج فارس متمرکز شوند بلکه از دیگر مناطق همچون دریای عمان هم باید برای احداث آب شیرین کن استفاده کرد تا مشکلات زیست محیطی ایجاد نشود.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: با توجه به کمبود آب شرب در هرمزگان، صنایع استان باید به فکر تامین آب مورد نیاز خود از طریق استفاده از پساب و یا احداث آب شیرین کن باشند.