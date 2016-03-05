به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید علی عماد اظهار داشت: جهانی سازی پژوهش‌های حوزه‌های علمیه از مهم‌ترین مسائلی بود که در کمیسیون پژوهش همایش حوزه و عرصه بین‌الملل به تصویب رسید.

وی افزود: اکنون فرصت‌ها و ظرفیت‌های بسیاری پیش روی حوزه‌ها است و زمینه عرضه علوم اسلامی نیز پدید آمده است، بنابراین شناسایی نقش و جایگاه پژوهش‌های حوزوی در گستره دانش جهانی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این حوزه است.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه افزود: هدف اصلی اجرای این طرح، جهانی سازی پژوهش‌های حوزه است که شامل اطلاع یابی از آرای دانشمندان جهان و حضور مستقیم و بی واسطه افکار و اندیشه های صاحب نظران حوزه های علمیه شیعه در عرصه‌های شناخته شده تولید و گردش اطلاعات علمی جهان است.

وی اظهار کرد: این طرح شامل اهداف دیگری از جمله تدوین و ارائه مبانی مکتب الهی و ارائه پیام‌های ناب انقلاب اسلامی در عرصه جهانی را پیگیری می کند که در قالب ۹ سیاست دنبال می شود.

حجت‌الاسلام عماد بیان کرد: توجه به منویات مراجع عظام تقلید و رهبر معظم انقلاب در خصوص حضور حوزه در عرصه جهانی از جمله سیاست‌هایی است که در این عرصه وجود دارد؛ رعایت فرهنگ و ادبیات علمی جامعه مخاطب در هر یک از علوم از جمله این سیاست‌ها است.

وی افزود: راهبردهایی در این کمسیون دنبال شده است که اولین راهبرد، تعامل هدفمند با مراکز و شخصیت های علمی جهان است که این راهبرد در قالب ۱۵ راهکار از جمله همکاری با دانشمندان جهان اسلام در تنظیم نظام نامه‌های معرفتی اسلامی در اقتصاد، سیاست، حقوق و... تعقیب می شود.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه گفت: حضور جمعی صاحب نظران در آخرین مراحل نهایی سازی این سند بسیار مهم است که باید در این عرصه با جدیت عمل شود.

وی اظهار کرد: امضای تفاهم نامه با مراکز علمی معتبر جهان در تالیف آثار مشترک، برگزاری نشست ها و همایش های علمی مشترک با مراکز علمی معتبر پیرامون مراکز مورد ابتلا در جوامع اسلامی و بین المللی و مطالعه سازوکار حضور فعال اساتید و فضلای حوزوی در عرصه بین الملل از جمله راهکارهایی است که دراین عرصه مطرح است.

حجت‌الاسلام عماد بیان کرد: تولید آثار پژوهشی حوزه در تراز جهانی از طریق راهکارهای شناسایی آثار مهم حوزوی و حمایت از ترجمه و نشر و توزیع آنها به زبان های مختلف، هدایت پایان نامه های حوزوی در این عرصه، تدوین نقشه راه تولید دانش دینی متناسب با فضای بین الملل از جمله راهبردهای این عرصه است.

وی افزود: شناسایی مجلات علمی جهان، ایجاد کانال دسترسی پژوهشگران به این مجلات، نمایه سازی مجلات خارجی در نشریات داخلی، حمایت از حضور حوزویان در نمایشگاه خارجی برای تهیه آثار، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از ضرورت حضور حوزویان در عرصه تولید دانش، آسیب شناسی آثار حوزویان برای حضور در عرصه جهانی، آشناسازی حوزویان با استانداردهای بین المللی در عرضه دانش و شناسایی از تجربیات ملی در ساماندهی قالب های عرضه دانش از جمله مباحث مطروحه در این سند است.