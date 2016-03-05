مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به مسابقات شطرنج سریع هفتگی اظهار داشت: مسابقات سریع هفتگی ویژه هفته دوم اسفندماه، با شرکت ۴۹ نفر در ۷ دور، در محل خانه هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان این هفته از مسابقات حامد منوچهری با ۷ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: همچنین امیرعلی دلاوری و رضا کولیوند با ۶ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

بابایی خاطرنشان کرد: داوری مسابقات این هفته، فاطمه سادات ناصری بود.

وی بابیان اینکه شناسایی استعدادها از وظایف هیئت‌های ورزشی است، بیان کرد: خانواده‌ها نیز باید برای رسیدن به این مهم پای‌کار بیایند که در این راستا خط‌مشی و مسیر را برای خانواده‌ها فراهم می‌کنیم تا به‌راحتی بتوانند فرزندان خود را در کلاس‌ها ثبت‌نام کنند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: شطرنج‌بازانی را پرورش می‌دهیم که آینده شطرنج استان همدان را بسازند و با حضور این نفرات در مسابقات کشوری و مهم و قهرمانی رده‌های سنی در آینده نزدیک جایگاه هیئت شطرنج استان همدان در کشور صعود داشته باشد.

بابایی با اعلام آمادگی هیئت شطرنج استان همدان برای در اختیار قرار دادن مربی شطرنج در مهدهای کودک گفت: این رشته ورزشی باید در قالب فوق‌برنامه و برنامه کمک‌درسی فوق‌العاده وارد بدنه آموزش کشور شود و آمادگی کامل داریم که از این نظر با بهزیستی و آموزش‌وپرورش همکاری داشته باشیم. ‌