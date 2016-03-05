تبدیل کردن یک هواپیما به رستوران در شهر «ووهان» چین (Shutterstock)
جنگ سنجاب ها برای تصاحب مخروط کاج (Solent)
پرواز بالن مقابل خورشید در ایالت آریزونا آمریکا (AP)
اعتراض طرفداران روزنامه زمان ترکیه به حمله پلیس به دفتر روزنامه (AFP)
خانه ای متروکه در سوریه (REUTERS)
نصب سیم خاردار در مرز مقدونیه برای جلوگیری از ورود مهاجران (AP)
پرورش گل لاله در هند (EPA)
طبیعت زیبا نزدیک خط مرزی ترکیه و یونان (AFP)
برف بازی در میدان سرخ مسکو (Tass)
انفجار بمب های دودی در یک نمایش خیابانی در لندن (Shutterstock)
بزی در حال خوردن شکوفه های بهاری درختی در یونان (AP)
تمرین تیم فرانسه در محل برگزاری مسابقات المپیک ریو دو ژانیرو برزیل (AP)
توریست های اندونزیایی کنار ساحل اقیانوس هند (Reuters)
مرحله اول رقابت های جهانی دوچرخه سواری ۲۰۱۶ در انگلیس (AFP)
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