تصاویر امروز را با موضوعات رستورانی به شکل هواپیما در چین، حمله پلیس ترکیه به دفتر روزنامه زمان، رقابت های جهانی دوچرخه سواری ۲۰۱۶ در انگلیس و برف بازی در میدان سرخ مسکو خواهید دید.