ورود سامانه بارشی به گلستان/ هوا ۱۲ درجه کاهش می یابد

سیدمحمدرضا رضوی در رابطه با شرایط جوی استان گلستان طی روزهای آینده به خبرنگار مهر گفت: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز بیانگر نفوذ تدریجی سامانه بارشی از اواسط روز یکشنبه به استان است که پیامد آن افزایش ابر، از اوایل شب وزش باد نسبتا شدید، مواج شدن دریا، بارندگی و در نواحی مرتفع کوهستانی ریزش برف خواهد بود.

رضوی افزود: با ورود این سامانه دمای هوا طی روز دوشنبه به طور نسبی ۱۲ درجه سانتی گراد کاهش خواهد یافت و این سامانه از اواخر روز سه شنبه به تدریج از استان خارج خواهد شد.

وی تصریح کرد: روز چهارشنبه آسمان بیشتر نقاط استان نیمه ابری است و در ارتفاعات احتمال بارش پراکنده باران و وزش باد وجود دارد.

در حال حاضر آسمان گرگان آفتابی، دمای هوا ۲۶ درجه سانتی گراد و جهت وزش باد شمال شرقی است.