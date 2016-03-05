مرتضی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم دوی صحرانوردی همدان به مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: تیم دو صحرانوردی استان همدان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان از فردا به مدت دو روز به سمنان اعزام می‌شود.

وی افزود: علی زوراوند، مهدی خزایی، دانیال رنجبریان و محمدصادق رضا نیا به مربیگری و سرپرستی مصطفی قاسمی در این مسابقات حاضر می‌شوند.

رئیس هیئت دوومیدانی همدان بابیان اینکه همدان قطب دوومیدانی کشور است، گفت: تنها مسائلی که باعث شده دوومیدانی همدان کمی دچار افت شود نبود منابع مالی است.

خورشیدی خاطرنشان کرد: رشته دوومیدانی دارای ۲۴ رشته ورزشی در چهار گروه دوها، پرش، پرتاب و دوهای استقامت است که پرداخت و توجه به این ۲۴ رشته نیازمند منابع مالی است.

وی بابیان اینکه هزینه‌های این ورزشی به دوش ورزشکار است، بیان کرد: یک دونده ماراتن برای یک مسابقه باید حداقل ۳۰۰ کیلومتر در هفته بدود درحالی‌که شاید یک انسان در یک سال ۳۰۰ کیلومتر هم ندود و این نیازمند کفش مخصوص، هزینه تغذیه، درمان و بسیار دیگر بوده که تأمین آن از عهده منابع مالی هیئت خارج است.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان عنوان کرد: اگر بخش خصوصی به کمک ورزشکاران و هیئت بیاید شاهد رشد پیش از پیش این رشته در همدان خواهیم بود.

وی بابیان اینکه ازنظر تعداد مربی مشکلی در رشته دوومیدانی در همدان وجود ندارد، گفت: مربیان دوره‌های بین‌المللی را دیده‌اند و یا از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته دوومیدانی هستند و ازنظر دانش فنی در سطح بالایی قرار دارند.

خورشیدی یادآور شد: کسب مدال‌های مختلف دوومیدانی کاران همدان در مسابقات کشوری ثابت کرده که ورزشکاران از مربیان زبده و باتجربه بهره برده‌اند.