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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۲۲

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان:

تیم دو صحرانوردی استان همدان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می‌شود

تیم دو صحرانوردی استان همدان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می‌شود

همدان- رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان گفت: تیم دو صحرانوردی استان همدان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور اعزام می‌شود.

مرتضی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم دوی صحرانوردی همدان به مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: تیم دو صحرانوردی استان همدان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان از فردا به مدت دو روز به سمنان اعزام می‌شود.

وی افزود: علی زوراوند، مهدی خزایی، دانیال رنجبریان و محمدصادق رضا نیا به مربیگری و سرپرستی مصطفی قاسمی در این مسابقات حاضر می‌شوند.

رئیس هیئت دوومیدانی همدان بابیان اینکه همدان قطب دوومیدانی کشور است، گفت: تنها مسائلی که باعث شده دوومیدانی همدان کمی دچار افت شود نبود منابع مالی است.

خورشیدی خاطرنشان کرد: رشته دوومیدانی دارای ۲۴ رشته ورزشی در چهار گروه دوها، پرش، پرتاب و دوهای استقامت است که پرداخت و توجه به این ۲۴ رشته نیازمند منابع مالی است.

وی بابیان اینکه هزینه‌های این ورزشی به دوش ورزشکار است، بیان کرد: یک دونده ماراتن برای یک مسابقه باید حداقل ۳۰۰ کیلومتر در هفته بدود درحالی‌که شاید یک انسان در یک سال ۳۰۰ کیلومتر هم ندود و این نیازمند کفش مخصوص، هزینه تغذیه، درمان و بسیار دیگر بوده که تأمین آن از عهده منابع مالی هیئت خارج است.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان عنوان کرد: اگر بخش خصوصی به کمک ورزشکاران و هیئت بیاید شاهد رشد پیش از پیش این رشته در همدان خواهیم بود.

وی بابیان اینکه ازنظر تعداد مربی مشکلی در رشته دوومیدانی در همدان وجود ندارد، گفت: مربیان دوره‌های بین‌المللی را دیده‌اند و یا از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته دوومیدانی هستند و ازنظر دانش فنی در سطح بالایی قرار دارند.

خورشیدی یادآور شد: کسب مدال‌های مختلف دوومیدانی کاران همدان در مسابقات کشوری ثابت کرده که ورزشکاران از مربیان زبده و باتجربه بهره برده‌اند.

کد مطلب 3573013

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