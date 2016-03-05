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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۵

استاندار مازندران:

۱۲۲ منطقه نمونه گردشگری در مازندران شناسایی شده است

۱۲۲ منطقه نمونه گردشگری در مازندران شناسایی شده است

ساری - استاندار مازندران از معرفی ۱۲۲ منطقه استان به‌عنوان منطقه نمونه گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر شنبه در آیین درختکاری در ساری با اشاره به شناسایی ۱۲۲ منطقه نمونه گردشگری در استان، افزود: به سرمایه‌گذاری در این مناطق حمایت‌های لازم صورت می‌گیرد

وی خواستارسرمایه‌گذاری در مناطق نمونه گردشگری شد و با عنوان اینکه واگذاری عرصه‌های طبیعی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با رعایت قوانین مطمئناً منتج به قطع درختان نمی‌شود افزود: سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های گردشگری در این مناطق نباید با مشکل مواجه شوند.

فلاح جلودار با اشاره به اینکه ۷۰ درصد مساحت استان را منابع طبیعی تشکیل می‌دهند تصریح کرد: برای بهره‌برداری از ظرفیت مانَک‌های جنگلی باید مدیریت مناسب و لازم صورت گیرد زیرا تاکنون از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این پارک‌ها استفاده‌نشده است.

وی به حضور جنگل نشینان در بخش مهمی از جنگل‌های شمال اشاره کرد و ادامه داد: نمی‌شود در برنامه‌ریزی‌های جنگل این افراد را در نظر نگرف و باید همه استعدادهایی که در جنگل وجود دارد را در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ کرد، همچنین مدیریت دام در جنگل‌ها باید پایدار و استمرار داشته باشد و برخورد سلیقه‌ای و سیاسی نباید صورت بگیرد.

فلاح تشکیل تعاونی‌های جنگل نشین را اقدامی مؤثر برای استفاده از ظرفیت این افراد دانست وادامه داد: راهی نداریم جز اینکه با تأمین منافعشان از آن‌ها برای حفاظت از منابع طبیعی  استفاده کنیم.

مقام عالی دولت در استان نامهربانی با طبیعت را خسارت‌بار خواند و گفت: حفاظت، احیاء و بهره‌برداری درست از جنگل و منابع طبیعی یک ضرورت است و همه باید تلاش کنند تا همه استعدادهای جنگل شناسایی و مورداستفاده قرار گیرد.

کد مطلب 3573016

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