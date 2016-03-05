افزایش ۶ درصدی ولادت در قم/ وقوع ۳۶۶ مورد چندقلوزایی

خلیل مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی بهمنماه سال جاری ۲ هزار و ۲۲۹ ولادت در قم ثبت شد که شامل هزار و ۱۱۵ ولادت دختر و هزار و ۱۱۴ ولادت پسر میشود.
وی گفت: طی بهمنماه سال جاری ۴۹۱ مورد فوتی در قم بوقوع پیوسته که شامل ۲۶۷ مورد مرد و ۲۲۱ مورد زن میشود.
مدیرکل ثبت احوال استان قم عنوان کرد: طی بهمنماه ۳۱ مورد چند قلو زایی در این استان بوقوع پیوسته که شامل ۳۰ مورد دوقلوزایی و یک مورد سه قلو زایی میشود.
وی ابراز کرد: طی ۱۱ ماهه سالجاری تعداد فوت شدگان در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش یافته است.
روزانه به طور میانگین ۷۳ نوزاد در قم متولد میشود
مرادی با بیان اینکه روزانه به طور میانگین ۷۳ نوزاد در این استان متولد میشود، افزود: طی ۱۱ ماهه سال جاری ۲۴ هزار و ۷۶۹ مورد ولادت در این استان بوقوع پیوسته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.
وی در خصوص فراوانی نامها طی این مدت، افزود: امیرعلی با ۶۱۰ مورد و فاطمه با هزار و ۳۵۶ مورد بیشترین نامها طی این مدت بوده است.
مدیرکل ثبت احوال استان قم بیان کرد: تعداد ولادتهای چند قلو زایی طی ۱۱ ماهه سال جاری ۳۶۶ مورد بوده که شامل ۳۴۹ مورد دوقلوزایی، ۱۵ مورد سه قلوزایی، یک مورد چهارقلوزایی و یک مورد پنج قلوزایی میشود.
وی بیان کرد: طی این مدت تعداد ۹ هزار و ۶۳۴ مورد ازدواج در این استان بوقوع پیوسته است.
همه قمیها تا ۳ سال آینده کارت هوشمند ملی میگیرند
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ابتدای اجرای طرح کارت هوشمند در این استان تا پایان بهمنماه تعداد ۲۵۵ هزار و ۲۱۰ نفر از شهروندان کارت هوشمندملی دریافت کردهاند.
وی ادامه داد: ۱۷۱ هزار و ۶۳۴ نفر تا پایان بهمنماه ثبت نام نهایی برای دریافت کارت ملی را انجام دادهاند، همچنین ۱۵۴ هزار و ۶۷۴ مورد کارت ملی نیز در ستاد مرکز صادر شده است که ۱۴۶ هزار و ۹۰۴ کارت نیز تا پایان بهمن تحویل داده شده است.
مدیر کل ثبت احوال اتسان قم بیان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده طی سه سال آینده کلیه شهروندان کارت هوشمند ملی را دریافت خواهند کرد.
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