به گزارش خبرنگار مهر، در این اقدام فرهنگی کودکان مبتلا به اوتیسم به همراه خانوادههایشان به کاشت نهال و آبیاری آن پرداختند.
یکی از مادران دارای فرزند اوتیسم اهداف برگزاری این رویداد فرهنگی را شناساندن فرزندان اوتیسم به جامعه دانست و افزود: ما در این حرکت میخواستیم به جامعه بگوییم که فرزندان ما پرخاشگر نیستند، آنها مهربان و بیآزارند و از نگاه نامهربان جامعه رنج میبرند.
کیاندخت صالحی از عدم توجه به مبتلایان به اوتیسم گله کرد و اظهار داشت: جامعه جایگاهی برای فرزندان ما در نظر نگرفته و طوری عمل کرده که این بچهها در ساختارهای اجتماعی دیده نمیشود.
وی از عدم پذیرش فرزندان اوتیسم در جامعه ابراز تاسف کرده و گفت: بسیاری از مردم حاضر نیستند فرزندانشان در پارک، سینما و... در کنار فرزندان ما باشند، اما سوال ما خانوادههای دارای فرزند اوتیسم این است که پس جای بچههای ما در کجای این جامعه است.
وی از بینبردن دید منفی به خانواده اوتیسم را خواسته اصلی خانواده های اوتیسم خواند و اذعان کرد: آنقدر تلاش میکنیم تا فرهنگ جامعه در این زمینه ارتقا یابد.
یکی دیگر از مادران دارای فرزند اوتیسم با بیان اینکه بچههای ما آزاری برای دیگران ندارند، تصریح کرد: برنامههای فرهنگی میتواند شناخت جامعه را از این کودکان افزایش داده و نگاه مثبت مردم را برانگیزد.
زهرا محمدی همچنین با بیان اینکه اوتیسم مصادف با عصبیبودن و آزاررساندن نیست، ادامه داد: این کودکان مهربان و آموزشپذیرند.
وی افزود: کودکان ما باید در محیط متناسب با شرایط خود قرار بگیرند تا همه شاهد شکوفایی تواناییها و استعدادهایشان باشند.
گفتنیاست مادران دارای فرزند اوتیسم برنامههای فرهنگی متعددی برای پایان سال خواهند داشت که همکاری با نشر ثالث یکی از آنهاست که در این برنامه نشر ثالث با دعوت از هنرمندان به حمایت از فرزندان اوتیسم خواهد پرداخت.
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