رشته کوه زردکوه در یک قدمی ثبت جهانی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از تکمیل پرونده رشته کوه‌های زردکوه، مجموعه کوهستان های بلند و سر به فلک کشیده از رشته کوه زاگرس مرکزی، حدفاصل دو رودخانه بزرگ کوهرنگ و بازفت در استان چهارمحال و بختیاری در لیست انتظار ثبت یونسکو خبر داد.

بهمن عسگری سوادجانی اظهار داشت: منحصر به فرد بودن رشته کوه ها، دارا بودن گونه های گیاهی دارویی و خوراکی از قبیل کرفس کوهی و قارچ وحشی و وضعیت سکونتگاهی آن برای اقوام بختیاری در زمان کوچ از مهمترین معیارهای ثبت این اثر در فهرست آثار یونسکو به شمار می روند.

وی با بیان اینکه معیارهای مورد اشاره جزو مصداق های بند ۷۷ کنوانسیون ثبت آثار یونسکو به شمار می روند، افزود: این پرونده پس از بررسی و تکمیل شدن در فهرست موقت یونسکو برای ثبت قرار گرفت.