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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۲

همزمان با روز درختکاری؛

۱۰۰۰ اصله نهال در مدارس شهرستان صومعه سرا کاشته شد

۱۰۰۰ اصله نهال در مدارس شهرستان صومعه سرا کاشته شد

صومعه سرا – همزمان با روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی یک هزار اصله نهال در مدارس شهرستان صومعه سرا کاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۱۵ اسفند روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی پیش از ظهر شنبه یک هزار اصله نهال در مدارس شهرستان صومعه سرا کاشته شد.

در حاشیه این مراسم که با حضور امام جمعه، معاون فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان صومعه سرا با کاشت ۵۰  اصله نهال به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه نرجس برگزار شد، رئیس اداره منابع طبیعی صومعه سرا به خبرنگار مهر گفت: ارزش و جایگاه منابع طبیعی و جنگل ها در زندگی بشر بر هیچ کسی پوشیده نیست.

جمشید نعمتی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم سازمان  منابع طبیعی حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی و جنگل ها است، افزود: به منظور حفظ و صیانت از عرصه های منابع طبیعی  همزمان با روز درختکاری یک هزار اصله نهال در مدارس شهرستان صومعه سرا کاشته شد.

وی به توزیع شش هزار اصله نهال در این هفته در شهرستان صومعه سرا اشاره کرد و گفت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری صومعه سرا برنامه های ویژه ای برای این هفته تدوین کرده است.

کد مطلب 3573023

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