دعوت «رضا عزتی» هندبالیست نونهال کرمانشاهی به اردوی تیم ملی

مهدی حمیدیه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رضا عزتی هندبالیست نونهال کرمانشاهی از سوی کادر فنی به اردوی تیم ملی کشورمان در این رده سنی دعوت شده است.

مربی تیم هندبال نونهالان و نوجوانان استان کرمانشاه افزود: این اردو از ۱۷ تا ۲۱ اسفند ماه طی مدت ۵ روز و به میزبانی استان یزد برگزار خواهد شد.

حمیدیه گفت: همچنین ناصر سلیمی رئیس هیئت هندبال استان کرمانشاه سرمربیگری ملی پوشان در این دوره از اردو را بر عهده خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: این اردو سومین مرحله از اردوی آمادگی نونهالان هندبالیست برای حضور در مسابقات پیش رو است.

حمیدیه با اشاره به حضور متعدد هندبالیست های کرمانشاهی در اردوهای تیم ملی رده های مختلف سنی، دلیل آن را برگزاری اردوهای متعدد استعدادیابی در استان عنوان کرد.