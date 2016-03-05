اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکتهای مستقر پارکهای علم و فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وحدت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صحا در چهاردهمین نشست مشترک روسای پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور که در محل پارک زیست فناوری خلیج فارس در جزیره قشم برگزار شد، با اشاره به تاکید اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم انداز، سیاست‌های کلی علم وفناوری و اقتصاد مقاومتی مبنی بر توجه به اقتصاد دانش بنیان به عنوان راه نجات اقتصاد کشور گفت: اقتصاد دانش بنیان اقتصادی درون‌زا و برون نگر است که این ادبیات در سال های اخیر درحال نهادینه شدن در کشور است و کشور و مسئولان به این باور رسیده اند.

وی با تاکید براینکه در دوره پسابرجام باید همکاری های موثر بین المللی توسعه یافته و در قراردادهایی که منعقد می‌شود، بندهای مربوط به انتقال فناوری و استقرار واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در کشور دیده شود، افزود: مشارکت علمی میان بخش های مختلف باعث می‌شود که دانشی که در دانشگاهها و شرکت های کوچک پارک های علم وفناوری و مراکز رشد شکل می‌گیرد، وارد صنعت شده و نیازهای این زنجیره را به صورت هدفمن تامین کند.

وحدت افزود: یکی از اولویت‌ها می‌تواند این باشد که کشور در بخش صنعت به سمت تعریف پروژه‌های بزرگ حرکت کند و در صورت برنامه ریزی دقیق مبنی بر استفاده از توان فناوری داخلی لازمه اجرای آن طراحی زنجیره تامین به واسطه شرکت‌های فناور داخلی خواهد بود که در این صورت نقش استراتژیک پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در این چرخه مشخص و جدی خواهد بود.

وی با اشاره به بازدید از چندین پارک علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور در ماه‌های گذشته تصریح کرد: پتانسیل های خوبی در طول سال‌های گذشته در پارک‌ها و مراکز کشور شکل گرفته اما تاکنون اتصال مناسبی با حوزه صنعت کشور برقرار نشده است، اما با همکاری مشترک معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، طرح‌هایی در جهت ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه و صنعت اجرا شده که می‌توان به طرح‌های «حمایت از پژوهشگران پسا دكتری صنعتی» و «فرصت مطالعاتی در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری» اشاره کرد.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) با بیان اینکه صنایع موجود کشور از جمله فولاد، خودروسازی و نساجی سهم اصلی را در اقتصاد، اشتغال و تولیدکشور دارند و به هیچ عنوان نمی‌توان آنها را نادیده گرفت، گفت: باید تلاش کنیم که فناوری های پیشرفته در این صنایع نفوذ پیدا کنند و این صنایع به روز شوند تا منجر به توسعه فناوری در کشور شود و این مهم با تعریف نیازها از سوی صنعتو تلاش برای رفع آنها از سوی شرکت های فناور ممکن خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه صنعت الکترونیک به عنوان موتور پیشران صنایع پیشرفته گفت: چنانچه این حوزه مورد حمایت جدی قرار گیرد و توسعه یابد می‌تواند سایر بخش های پیشرفته و صنعتی کشور به حرکت در آورد. چراکه نیروی انسانی متخصص متشکل از فارغ التحصیلان رشته های برق و الکترونیک و کامپیوتر به عنوان یکی از مزیت های حوزه الکترونیک کشور به شمار می‌رود و اکثر شرکت های فعال در پارک های علم وفناوری و مراکز رشد هم در این حوزه فعال هستند.

مدیرعامل صحا خاطرنشان کرد: صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) به دنبال این است که شرکت های کوچک فعال در حوزه الکترونیک در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد حمایت و تقویت کند و در همین راستا مکاتبه ای با تمامی پارک ها داشته است و در بخش‌های مختلف با مدل مورد تفاهم با معانت پژوهش و فناوری وزارت علوم آماده همکاری با پارک ها ومراکز رشد و شرکت های مستقر در آنهاست. همچنین زمینه‌های همکاری با صندوق های پژوهش و فناوری برای تسهیل در این ارتباط فراهم شده است.

وی افزود: صحا در تجهیز شرکت هایی که می‌توانند سرویس آزمایشگاهی تخصصی برای دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری و صنعت فراهم کنند تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفته است. علاوه بر این شرکت هایی که برای محصولات خود نیاز به دریافت تاییدیه های فنی بین المللی هستند می‌توانند از صحا تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند. همچنین شرکت های فناور می‌توانند از تسهیلات صحا در حوزه های آموزش، پژوهش، تولید، خدمات، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی از مسیر ویژه استفاده کنند.

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) اعلام کرد: پس از امضای تفاهم نامه با معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تاکنون ۲۰ طرح از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور در صحا مصوب شده است.