به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامور مطلق ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی، زنجان را فعال ترین استان در بحث صنایع‌دستی و گردشگری در کشور عنوان کرد و افزود: این استان در بحث ایجاد کارهای نو بسیار فعال بوده و تاکنون اقدامات خوبی را در حوزه گردشگری انجام داده است.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور گفت: عید نوروز آئین بی‌نظیری دارد و با میراثی که گذشتگان به ارث گذاشتند این عید را ایرانیان جشن می‌گیرند.

نامور مطلق تأکید کرد: عید نوروز فرصت مناسبی است تا به فرهنگ و هویت خود برگردیم و باید از این فرصت خوب استفاده کرد.

وی افزود: ایرانیان آیین های بسیار ویژه‌ای در عید نوروز دارند که باید به خوبی در جامعه شناسانده شود.

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: عید نوروز فصل امید و رنگ باختن ناامیدی هااست و فعالیت‌ها در این فصل سال رنگ و بوی خوشی و شادی و امید را دارد.

نامور مطلق از راه‌اندازی ۶۰۰ بازارچه صنایع‌دستی در عید نوروز در سطح سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود و افزود: بازارچه‌های صنایع‌دستی در ایام نوروز ۲۴ میلیارد تومان گردش مالی ایجاد می‌کنند.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور تصریح کرد: برپایی این بازارچه‌ها در بحث اقتصادی بسیار مؤثر می‌باشد و در بحث جذب گردشگران بسیار موثر خواهد بود.

نامور مطلق یادآور شد: برنامه‌ها برای عید نوروز باید پوشش ملی داشته باشد تا مسافران از قومیت‌ها و فرهنگ و آداب و سنن استان‌ها به خوبی آشنا شوند.