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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۱۵

معاون میراث فرهنگی استان زنجان:

۶۰۰ بازارچه صنایع دستی درعید نوروز در کشور راه اندازی می‌شود

۶۰۰ بازارچه صنایع دستی درعید نوروز در کشور راه اندازی می‌شود

زنجان- معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از راه اندازی ۶۰۰ بازارچه صنایع دستی در عید نوروز در سراسر کشور راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامور مطلق ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی، زنجان را فعال ترین استان در بحث صنایع‌دستی و گردشگری در کشور عنوان کرد و افزود: این استان در بحث ایجاد کارهای نو بسیار فعال بوده و تاکنون اقدامات خوبی را در حوزه گردشگری انجام داده است.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور گفت: عید نوروز آئین بی‌نظیری دارد و با میراثی که گذشتگان به ارث گذاشتند این عید را ایرانیان جشن می‌گیرند.

نامور مطلق تأکید کرد: عید نوروز فرصت مناسبی است تا به فرهنگ و هویت خود برگردیم و باید از این فرصت خوب استفاده کرد.

وی افزود: ایرانیان آیین های بسیار ویژه‌ای در عید نوروز دارند که باید به خوبی در جامعه شناسانده شود.

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: عید نوروز فصل امید و رنگ باختن ناامیدی هااست و فعالیت‌ها در این فصل سال رنگ و بوی خوشی و شادی و امید را دارد.

نامور مطلق از راه‌اندازی ۶۰۰ بازارچه صنایع‌دستی در عید نوروز در سطح سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود و افزود: بازارچه‌های صنایع‌دستی در ایام نوروز ۲۴ میلیارد تومان گردش مالی ایجاد می‌کنند.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور تصریح کرد: برپایی این بازارچه‌ها در بحث اقتصادی بسیار مؤثر  می‌باشد و در بحث جذب گردشگران بسیار موثر خواهد بود.

نامور مطلق یادآور شد: برنامه‌ها برای عید نوروز باید پوشش ملی داشته باشد تا مسافران از قومیت‌ها و فرهنگ و آداب و سنن استان‌ها به خوبی آشنا شوند.

کد مطلب 3573030

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