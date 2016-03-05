کاظم عرب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام بانوان اسکیباز همدان به مسابقات قهرمانی انتخابی تیم ملی اظهار داشت: بانوان اسکی استان برای حضور در مسابقات قهرمانی انتخابی تیم ملی در رده سنی بزرگسالان و جوانان از امروز به مدت دو روز به شیراز اعزام شدند.
وی افزود: الهه سمواتی، یاسمن جوشقانی، زهرا افتخاری صنایع، پریا نقاب دوست به مربیگری سهیلا یادگاری و سرپرستی سمیه شمشکی در این مسابقات حاضر میشوند.
رئیس هیئت اسکی استان همدان بابیان اینکه استقبال مردم همدان از این رشته مناسب است، گفت: بیش از ۱۷۰ نفر بهطور رسمی و سازمانیافته و دارای بیمه ورزشی در رشته اسکی فعالیت میکنند.
عرب خاطرنشان کرد: علاقهمندان به این رشته چندین برابر این رقم است که با سایر بیمههای ورزشی در این رشته فعالیت میکنند بهطور مثال ورزشکار بیمه رشته کوهنوردی را دارد اما در رشته اسکی نیز فعالیت میکند اما این ۱۷۰ نفر ورزشکارانی هستند که بهصورت حرفهای در مسابقات ما شرکت میکنند.
وی با اشاره به وضعیت مربیگری در رشته اسکی بیان کرد: این رشته مانند سایر رشتهها تعداد مربی بسیاری ندارد چراکه روند جذب آن بسیار دشوار است و سن مربیگری برای رشته اسکی ۲۰ سال تمام است و تفاوتهای بسیاری با سایر رشتهها دارد.
رئیس هیئت اسکی استان همدان یادآور شد: ۴۴ مربی در استان همدان در رشته اسکی فعالیت میکنند.
عرب با اشاره به جایگاه هیئت اسکی استان همدان گفت: سال گذشته در ارزشیابی فدراسیون اسکی کشور در بین ۱۵ هیئت اسکی کشور رتبه اول را به خود اختصاص دادیم.
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