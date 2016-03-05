پرسپولیس دو بازیکن خارجی خود را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، الکساندر لوبانوف و جری بنگستون به تیم‌های ملی ازبکستان و هندوراس دعوت شدند و فدراسیون‌ فوتبال این کشورها خواستار حضور آنها در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی شده است. این مسابقات در پنجره زمانی باز شده توسط فیفا، از دوم فروردین (۲۱ مارس) تا دهم فروردین (۲۹ مارس) برگزار خواهد شد.

تیم ملی ازبکستان در این مقطع زمانی در روزهای پنجشنبه، پنجم فروردین (۲۴ مارس) و سه‌شنبه دهم فروردین (۲۹ مارس) به ترتیب در تاشکند به مصاف فیلیپین و بحرین خواهند رفت.

لوبانوف در بازی‌های اخیر تیم ملی کشورش، دروازه‌بان اصلی تیم ملی ازبکستان بوده است.

همچنین تیم ملی هندوراس هم در تاریخ‌های جمعه، ششم فروردین (۲۵ مارس) و سه‌شنبه دهم فروردین (۲۹ مارس) به مصاف تیم ملی السالوادور خواهد رفت.