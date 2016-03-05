  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۵

برای تمرینات نوروز؛

پرسپولیس دو بازیکن خارجی خود را از دست داد

پرسپولیس دو بازیکن خارجی خود را از دست داد

دروازه‌بان ازبکستانی و مهاجم هندوراسی تیم فوتبال پرسپولیس به تیم‌های ملی کشورشان دعوت شدند و ایام نوروز را مانند ملی‌پوشان ایرانی، در بازی‌های مقدماتی جام جهانی سپری خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، الکساندر لوبانوف و جری بنگستون به تیم‌های ملی ازبکستان و هندوراس دعوت شدند و فدراسیون‌ فوتبال این کشورها خواستار حضور آنها در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی شده است. این مسابقات در پنجره زمانی باز شده توسط فیفا، از دوم فروردین (۲۱ مارس) تا دهم فروردین (۲۹ مارس) برگزار خواهد شد.

تیم ملی ازبکستان در این مقطع زمانی در روزهای پنجشنبه، پنجم فروردین (۲۴ مارس) و سه‌شنبه دهم فروردین (۲۹ مارس) به ترتیب در تاشکند به مصاف فیلیپین و بحرین خواهند رفت.

لوبانوف در بازی‌های اخیر تیم ملی کشورش، دروازه‌بان اصلی تیم ملی ازبکستان بوده است.

همچنین تیم ملی هندوراس هم در تاریخ‌های جمعه، ششم فروردین (۲۵ مارس) و سه‌شنبه دهم فروردین (۲۹ مارس) به مصاف تیم ملی السالوادور خواهد رفت.

کد مطلب 3573037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها