مبلمان شهری شهرکرد به مناسبت آغاز سال نو نوسازی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی در نشست ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری اظهار داشت: عمده برنامه‌ها و اقدامات شهرداری شهرکرد در ایام نوروز در قالب بخش‌های خدمات شهری، فضای سبز، عمرانی، زیباسازی و فرهنگی به مسافران و گردشگران نوروزی عرضه می‌شود.

وی افزود: در راستای سنت زیبای خانه تکانی توسط شهروندان، این شهرداری نیز در صدد آن است که سیمای شهر را متحول سازد.

غلامیان دهکردی با تأکید بر نظافت، زیبایی و آماده سازی شهری در آستانه سال نو ادامه داد: اصلاح و نوسازی مبلمان و تأسیسات شهری، شست‌وشوی معابر و المان‌ها، رنگ آمیزی جداول، گل کاری و درختکاری در میدان ها، بوستان‌ها و پارک‌های شهر، برپایی سفره‌ نمادین هفت سین در ورودی‌های شهر و... از جمله مهم‌ترین برنامه‌های ستاد تسهیلات نوروزی محسوب می‌شود