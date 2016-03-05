۵۰۰هزار نهال رایگان در گلستان توزیع شد/ اجرای طرح آق قلا سبز

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب قزل سفلو ظهرشنبه در مراسم روز درختکاری که به یاد چهار هزار شهید گلستان برگزار شد، اظهار کرد: جامعه جهانی با چالش های متعددی در راستای مسایل منابع طبیعی و محیط زیست روبه رو است.

قزلسفلو با بیان اینکه تغییر اقلیم، بیابان زایی و کمبود آب شیرین به عنوان سه چالش مهم مطرح است، افزود: تخریب منابع طبیعی باعث تشدید این موارد می شود.

وی در ادامه با بیان شعار این هفته «مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم» اظهار کرد: در گذشته کمتر به این مقوله پرداخته شده و بخشی از مسایل و مشکلات منابع طبیعی مربوط به این بخشی نگری ها و بی توجهی به مشارکت مردم بوده است اما در سال های اخیر مشارکت مردم در دستور کار سازمان جنگلها قرار دارد.

قزلسفلو ادامه داد: وابستگی معیشت مردمی به عرصه های منابع طبیعی به خصوص در بعضی مناطق وجود دارد و اگر در حدظرفیت و استعداد پتانسیل های منابع طبیعی استان تامین نشود در بحث حفاظت نمی توانیم به توفیق لازم برسیم و این مشکل را نه تنها در استان گلستان بلکه درکل کشور داریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان اینکه ۵۰۰هزار نهال رایگان در هفته منابع طبیعی بین مردم توزیع شده است، افزود: ۶۰۰هکتار از عرصه های ملی در سال ۹۴ جنگلکاری شده است و کشت گونه های مثمر مثل زیتون، گردو، پسته و سایر سیاه ریشه ها در دستور کار قرار دارد.

کاشت نهال زیتون به نام فرزندان آق قلایی

در ادامه این مراسم، فرماندار آق قلا اظهار کرد: در سال گذشته طرح آق قلا سبز را در یک برنامه ۵ ساله شروع کردیم و با کمک دهیاری ها در تلاش هستیم بتوانیم این پروژه را انجام دهیم.

الیاس هیوه چی افزود: با کمک آموزش و پرورش در حوزه مدارس طرح زیتون را شروع کردیم تا والدین کاشت نهال زیتون را با نام فرزندان و با مشارکت آن ها غرس شود.

وی با بیان اینکه برای دهیاران ۲۰ روستا به عنوان پایلوت برنامه تعریف کردیم، ادامه داد: در تلاش هستیم وضعیت فضای سبز را تغییر دهیم و ۲ بوستان در بخش مرکزی و وشمگیر برای این کار در نظر گرفته ایم.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در یک حرکت دیدنی از دانشجویان جامعه المصطفی استان در این مراسم دعوت کرده بود. دانشجویانی از کشورهای مالزی، ساحل عاج، چین، پاکستان، تاجیکستان در این مراسم حضور داشتند و همراه مسئولین استانی به کاشت نهال پرداختند.

شوجی ران اهل کشور چین است. او حدود دوسالی می شود که در گرگان مشغول به تحصیل است. از حضورش در مراسم روز درختکاری ابراز خوشحالی می کند و می گوید: من وقتی این همه جمعیت را اینجا دیدم خیلی خوشحال شدم. این نشان می دهد که درخت کاشتن اهمیت دارد.

از او در خصوص روز درختکاری در چین می پرسم که می گوید: ۱۲ مارس ما هم جشن درختکاری داریم. منابع طبیعی باید برای همه افراد جهان دارای اهمیت باشد. خیلی خوشحالیم که این امکان برای حضور ما هم به وجود آمده است.

یحیی دیاباته از ساحل عاج با اینکه نمی داند روز درختکاری در کشورش چه روزی است اما مشارکت خوبی در غرس نهال ها دارد. او می گوید: گلستان جنگل ها و درخت های خوبی دارد. وقتی وارد محوطه درختکاری شدم خیلی تعجب آور بود. با اینکه در منطقه جنگل های زیادی وجود دارد اما باز هم مشارکت خوب و عالی است.

در پایان مراسم، مانور اطفاء حریق نیروهای یگان حفاظت به منظور حفظ و حراست بیشتر از عرصه های منابع طبیعی برگزار شد.