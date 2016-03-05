آقای پوتین دستور شما روی زمین مانده است

خبرگزاری میزان نوشت: جمهوری اسلامی ایران که همواره از سوی دشمنان با تهدیدات جدی روبرو بوده است، در زمینه ارتقاء سطح دفاعی خود در حوزه نظامی، تلاش های بسیاری انجام داده تا بتوان در شرایط تهدید و تحریم، توطئه هارا از سر بگذراند.



ساخت موشک های پدافند هوایی، پهپادهای شناسایی و عملیاتی، ساخت انبوه موشک های دور برد بالستیک همگی برای دفاع در مقابل تهدیداتی است که در سال های گذشته علیه ایران شده و همچنان می شود.



جمهوری اسلامی ایران از زمان جنگ تاکنون نه تنها تحریم های اقتصادی را پشت سر گذاشته بلکه با تحریم های شدید نطامی هم روبرو بوده است. اما این تحریم ها باعث نشد که نیروهای نظامی کشورمان در این زمینه به خودکفایی در تولیدات تجهیزات و تسلیحات دفاعی نظامی نپردازند.



پیشرفت های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی یکی از عوامل مهم بازدارندگی در برابر دشمنان است. اگر اقتدار دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران به رخ دشمنان کشیده نمی شد، آنها برای حمله به کشورمان درنگ نمی کردند. حتی توان نظامی نیروهای مسلح باعث تقویت قدرت چانه زنی دیپلمات های ایران مقابل ۱+۵ شد.



یکی از تسلیحاتی که می تواند در حوزه نظامی امنیت را برای کشور بیشتر کند، به دست آوردن توانایی های لازم در حوزه پدافند هوایی است. در این زمینه تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء این خواسته را محقق کرد.



قرارگاه پدافند هوایی تاکنون توانسته است با ساخت موشک های ضد هوایی و رادارهای پیشرفته چند منظوره آسمان کشور را در امنیت قرار دهد و از گزند دشمنان دور سازد.



خرید موشک های پدافند هوایی اس ۳۰۰ برای ارتقاء سطح پوشش آسمان کشور به موشک هایی با برد بلند بود. این موشک ها حتی می توانند هواپیماهای متجاوز را در ارتفاع بالا هدف قرار دهند.



از همان ابتدا پروژه خرید این موشک ها با مخالفت های شدید آمریکا و به ویژه رژیم اسرائیل همراه بود و آنها با مانع تراشی بر سر تحویل اس ۳۰۰ به ایران تاکنون باعث شده اند که تحویل آن عقب بیفتد.



قرارداد خرید اس ۳۰۰ حتی به شکایت ایران از روسیه هم کشید، چون روسیه قرارداد را در زمان مقرر اجرا نکرد و تحویل موشک ها به تأخیر افتاد. مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ با پیشرفت همراه بود ضمن این که در جریان مذاکرات هم ایران از سوی دشمنانش از جمله رژیم اسرائیل تهدید می شد. این موشک ها از سال ۱۳۸۷ تاکنون به وزارت دفاع ایران تحویل نشده و دلیل آن هم از سوی روسیه قطعنامه های تحریم ایران عنوان شده است.



نیکولای ماکارف، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه در روز چهارشنبه ۲۲ سپتامبر برابر با ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ اعلام کرد که روسیه به دلیل تحریم های بین‌المللی، تصمیم گرفته است که موشک های اس-۳۰۰ را به ایران تحویل ندهد و موشک های اس-۳۰۰ بی تردید شامل تحریم است.



شاید برای همگان این پرسش مطرح شود که اگر تحریم ها بهانه تحویل ندادن موشک های اس ۳۰۰ به ایران است، پیش از قرارداد هم ایران همان تحریم ها را داشت، اگر روسیه خود را پایبند تحریم ها می دانست، نباید با ایران قرار داد امضا می کرد. ضمن این که موشک های اس ۳۰۰ سامانه دفاعی است نه تهاجمی و فروش این سلاح ربطی به تحریم های نظامی علیه ایران ندارد.



پس از توافق هسته ای دوباره موضوع موشک ها مطرح شد و ایران شکایت خود را از طرف روسی پس گرفت تا روسیه موشک های خریداری شده از سوی ایران را تحویل دهد.



حتی پیش از نهایی شدن توافق هسته ای، پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور لغو ممنوعیت تحویل پدافند موشکی اس ۳۰۰ را صادر کرد. او در فروردین گذشته فرمان داد تا موشک ها به ایران تحویل داده شود.



دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین در یادداشتی در باره سند لغو ممنوعیت تحویل موشک های اس ۳۰۰ به ایران اعلام کرد؛ « فرمان رئیس جمهور روسیه، ممنوعیت انتقال سامانه های موشکی دفاع هوایی اس ۳۰۰ را از طریق خاک روسیه از جمله به شکل هوایی، انتقال از فدراسیون روسیه به جمهوری اسلامی ایران و نیز انتقال به جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو فدراسیون روسیه به صورت دریایی و هوایی را لغو می کند.»



رئیس جمهور روسیه حتی پس از صدور فرمان گفته بود؛ تحویل اس ۳۰۰ به ایران عامل بازدارندگی در خاورمیانه است.



پوتین تاکید کرد: تحویل موشک های اس ۳۰۰ به ایران عامل بازدارندگی در خاورمیانه است و مسکو به همکاری با شرکای خود در سازمان ملل درباره ایران ادامه می دهد.



اکنون که شرایط بحرانی منطقه وخیم تر شده است و روسیه و ایران اشتراک نظر زیادی در زمینه بحران سوریه دارند، ایجاب می کند تا مقامات روسیه به قول خود وفادار باشند و موشک ها را تحویل دهند.



از زمان صدور فرمان پوتین برای تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰ نزدیک به یکسال می گذرد. زمان زیادی است برای اجرای قراردادی که از روی آن ۷ سال گذشته است.