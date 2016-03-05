دولت در انتخابات نقش فراجناحی ایفا کرد/مشارکت ۶۲ درصدی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص امار مربوط به انتخابات امسال در استان اظهار داشت: برای انتخابات مجلس در مجموع ۳۱۰ نفر تایید صلاحیت شده و وارد رقابت انتخاباتی شده بودند که از این تعداد ۱۰ نامزد توانستند با حداکثر آرا به مجلس راه یابند و ۹ کرسی دیگر مجلس نیز منتظر منتخبان دور دوم انتخابات است.

وی ادامه داد: در مجموع دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر واجد صلاحیت رای در استان وجود داشت که با وجود یک میلیون و ۸۰۰ هزار رای ماخوذه میزان مشارکت ۶۲ درصد بوده است.

شبستری با اشاره ای به میزان مشارکت مردم استان در طول دوره های گذشته گفت: در طول دوره پنجم مجلس میزان مشارکت به ۷۰ درصد، دوره ششم به ۶۷.۲ درصد، دوره هفتم به ۴۵.۲، دوره هشتم به ۵۳ و دوره نهم نیز به ۴۴.۵ درصد رسیده بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اذربایجان شرقی افزود: همچنین میزان مشارکت در حوزه تبریز اسکو و آذرشهر حدود ۵۰ درصد بوده است که نسبت به دوره های گذشته افزایش بالایی را نشان می دهد.

وی در خصوص میزان تذکرات شفاهی داده شده در طول این مدت گفت: در طول انتخابات تذکرات شفاهی به ۵۰ نفر از مدیران و مجریان انتخاباتی داده شده و همچنین بیش از ۵۰ نفر از داوطلبین در سطح استان تذکر کتبی دریافت کرده اند.

شبستری افزود: انتخابات امسال نشان داد که اعتماد مردم به دولت بیشتر شده و همچنین نمایانگر این مساله بود که مردم تصمیم گیر نهایی هستند و در این میان نیز اعتقاد بالایی به حاکم شدن اخلاق و تدبیر در کشور دارند.

رئیس ستاد انتخاباتی استان ادامه داد: نمایندگان راه یافته باید اخلاق را رعایت کرده و با همکاری و هم افزایی در جهت حل مشکلات جامعه تلاش کنند و البته در این میان خدمت به مردم را فراموش نکنند چرا که اعتماد مردم سرمایه بسیار بزرگی است و نباید از آن به عنوان ابزار استفاده کرد.

وی با ارائه توضیحاتی در خصوص میزان مشارکت ۱۴۰ درصدی مردم ورزقان در انتخابات مجلس گفت: جمعیت بالای ۱۸ سال که شناسنامه آن ها صادره از ورزقان است، ۹۹ هزار نفر است اما از سوی دیگر میزان جمعیت ساکن در این منطقه ۴۷ هزار نفر بوده که جمعیت حائز شرایط بر اساس جمعیت ساکن ۳۴ هزار نفر و تعداد آرای ماخوذه نیز ۴۹ هزار و ۶۰۰ مورد بوده که این آمار خود نشانگر برخی حقایق در خصوص میزان مشارکت در این شهرستان است.

شبستری در خصوص نقش فراجناحی دولت در انتخابات اخیر اظهار داشت: دولت توانست عملکرد فراجناحی خود را نشان دهد و از سویی باید عنوان کرد دولت نقش احزاب و گروه های سیاسی را بازی نکرده بلکه وظیفه آن رونق دادن به فعالیت احزاب شناسنامه دار است و این خود احزاب هستند که باید نسبت به ارائه لیست و نامزدهای مناسب اقدام کنند.

میزان ثبت نام نامزدهای زن در انتخابات استان افزایش داشته است

مدیر کل سیاسی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره ای به تعداد نامزدهای ثبت نامی زن در این انتخابات گفت: در مجموع ۶۴ نامزد زن در این انتخابات ثبت نام کرده بودند که ۱۱ نفر انصراف و ۱۹ نفر نیز رد صلاحیت شدند و در کل ۳۴ نفر از بانوان در جمع کاندیداها بودند که از این تعداد نیز دو کاندیدا به دور دوم راه یافتند.

رضا استاد رحیمی همچنین خاطر نشان شد: در دوره نهم مجلس تنها ۱۶ نفر از بانوان ثبت نام کرده بودند که این آمار نشان دهنده افزایش تعداد ثبت نامی ها در بین بانوان است.