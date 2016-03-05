تعامل تامین اجتماعی با قوای سه گانه کشور و شرکا مطلوب و موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن تاج الدین در جمع روسای کانونهای بازنشستگی استانهای شمال و شمالغرب کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مانند سایر مسئولان رسیدگی به وضعیت اقشار ضعیف و بازنشستگان است.

وی با اشاره به راه اندازی مجلس کارگران گفت: نرخ مشارکت و مدیریت در این سازمان باید افزایش یافته و گسترده تر شود و همچنین در مسیر تحقق مطالبات نیز به طور همزمان می بایست گام برداشت.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: کلام و اندیشه سازمان امروز در ذهن منتخبین جا باز کرده و تامین اجتماعی فراتر از گرایشهای سلیقه ای حرکت کرده است.

تاج الدین افزود: افتخار مدیران و کارکنان این سازمان این است که بر فراز تمام شعب پرچم سفیدی برافراشته ایم که تامین امنیت اجتماعی بر روی آن نوشته شده است.

وی اظهار داشت: کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران، سیاستگذار کانونها و تبیین کننده خط مشی بازنشستگان است و نکته حائز اهمیت در این بین شأن و جایگاه این گروه است که این گردهمایی به منظور تقویت ارتباط با بازنشستگان برگزار شده است.

تاج الدین اظهار داشت: امروز سازمان تامین اجتماعی به لحاظ سهم و تاثیرگذاری در مسائل مختلف کشور در موقعیت ویژه ای قرارگرفته است.

مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی نیز در این همایش با اشاره به مقوله همسان سازی به عنوان یکی از خواسته های بازنشستگان اظهار داشت: همسان سازی به معنی یکی کردن و هم سطح شدن تمام مستمری ها نبوده و به عنوان یک امر فنی قلمداد می شود که باید متناسب با مفاد قانونی و رعایت ضوابط درباره آن سخن گفت.

منصور آتشی افزود: تمام دغدغه این سازمان ایجاد یک زندگی آرام با معیشت مناسب با رعایت قوانین و نگاه به آینده است.

معاون مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز در این همایش با اشاره به ۵۵ میلیون مراجعه جامعه هدف به پزشکان در طول سال اظهار داشت: مقوله درمان و رضایتمندی درآن به مثابه محاسبات ریاضی نیست که با انجام عملیات مشخصی به یک عدد معین برسیم بلکه خدمات درمانی درتمام دنیا مقایسه ای و نسبی است.

صادقی راد افزود: در بخش درمان تامین اجتماعی درحالی به ۲۰ درصد مراجعات کل کشور درحال خدمت رسانی هستیم که تنها ۸ درصد تختهای درمانی را دراختیار داریم.

وی ادامه داد: درطول سال ۵۸۰ هزار عمل جراحی در مراکز ملکی این سازمان انجام می شود.

صادقی راد نظام ارجاع را برنامه ای هدفمند در راستای ارتقاء خدمات درمانی بیماران با اولویت سالمندان برشمرد.