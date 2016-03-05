به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان کردستان، عبدالمحمد زاهدی در پنجمین جلسه شورای حفاظت منابع آب کردستان با اشاره به اهمیت آب، گفت: موضوع آب امروز یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های کشورمان است و ورود بالاترین مقام کشور به این حوزه نشان از اهمیت بالای این مسئله دارد.

وی با بیان اینکه حفاظت از آب یک موضوع مقطعی نیست افزود: اگرچه بارندگی های امسال در کردستان مناسب بوده و نسبت به سال گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار بود اما کماکان باید صرفه جویی در آب و توجه به مدیریت صحیح در این حوزه از اولویت برخوردار باشد.

استاندار کردستان، آب را یکی از مهمترین عوامل و منابع تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار در کشور دانست و بیان کرد: مسئله آب در سه بخش تأمین، مهار و استحصال آب های موجود، مدیریت مصرف در تمام بخش های کشاورزی، صنعتی و شرب با استفاده از تکنولوژی و تجهیزاتی که کمترین مصرف را داشته باشد و کیفیت و سلامت آب با همکاری تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح پیشگیری از تنش های آبی که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده است، گفت: این طرح مصوبه شورای امنیت کشور بوده و برای تمامی ارگان ها و سازمان های مرتبط لازم الاجرا است که هر دستگاه باید بنابر وظایفی که در طرح مذکور برای آنها مشخص شده اولویت های خود را بر اساس شرح وظایف و شرایط منطقه تعیین و اعلام کند.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این جلسه، آب را یک موهبت الهی دانست و عنوان کرد: آب هم دارای ارزش اقتصادی بوده و هم از ارزش های سیاسی و زیست محیطی برخوردار است و حفاظت و صیانت از آن باید مورد توجه تمامی دستگاه و نهادهای اجرایی باشد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز در این جلسه با اشاره به عزم جدی این ارگان قضایی در برخورد با تخلفات آبی بر لزوم همکاری تمامی ارگان ها تاکید کرد و گفت: دادگستری کل استان کردستان به صورت ویژه به پرونده های تخلف منابع آب چه در بخش آب زیرزمینی و چه در بخش آب های سطحی و تصرف حریم و بستر رودخانه ها ورود و از حقوق دولت در این بخش دفاع خواهد نمود.

علی اکبر گروسی اظهارداشت: برای جلوگیری از هدررفت آب باید فرهنگ سازی های لازم در زمینه صرفه جویی در این موهبت الهی صورت گیرد و فرهنگ سازی در حوزه آب باید از مدارس آغاز شده و در کتاب های آموزشی به دانش آموزان بعنوان آینده سازان کشور، مسئله بحران آب و لزوم صرفه جویی در آن گوشزد شود تا بتوان بدین وسیله از کمبود و بحران آب پیشگیری کرد.

وی بیان کرد: ادارات و دستگاه های اجرایی نیز باید خود در امر صرفه جویی در آب پیشتاز باشند و در صورت عدم رعایت با آنها برخورد شود.

رئیس کل دادگستری کردستان بیان کرد: باید در مردم این فرهنگ سازی ایجاد شود که از آب شرب برای مصارفی مانند باغبانی و شست و شو استفاده نشود تا بتوان این موهبت الهی را برای روزهای بی آبی ذخیره کرد.

وی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی در زمینه کمبود آب و مشکلات ناشی از آن افزود: مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی باید به گونه ای صحیح مدیریت شود و از کشاورزی هایی که از صرفه اقتصادی چندانی برخوردار نیستند خودداری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان در ابتدای این جلسه به ارائه گزارشی درباره میزان بارندگی سال جاری در استان و مقایسه آن با سال آبی گذشته پرداخت و اظهار داشت: متوسط بارندگی سال جاری آبی در کردستان نسبت به سال گذشته و همچنین نسبت به دراز مدت افزایش حدود ۴۰ درصدی داشته است.

اقبال شانظری با اشاره به اینکه شهرهای سنندج و مریوان نسبت به دیگر شهرهای استان از افزایش قابل توجه تری در زمینه بارش ها برخوردار بودند بطویکه ورودی سد قشلاق سنندج نسبت به سال گذشته با افزایش ۸۰ درصدی همراه بوده و خوشبختانه این افزایش بارندگی ها در سطح استان منجر به ایجاد روان آبها و افزایش حجم ذخیره سدها شده است و میزان ورودی به سد قشلاق در شرایط کنونی را ۱۶ متر مکعب در ثانیه اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان همچنین به ابلاغ طرح پیشگیری از پیامدهای ناشی از کمبود آب اشاره و بیان کرد: هدف از این طرح که با هماهنگی وزارت نیرو تدوین شده، ساماندهی منابع و ذخایر آبی کشور و پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی و تبعات ناشی از بحران کمبود آب است که تمامی دستگاه های اجرایی، قضایی و امنیتی در آن دخیل هستند.