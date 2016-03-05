علی کوثر نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام ۳۴۵ مبلغ در دهه دوم فاطمیه امسال به مناطق مختلف خراسان جنوبی، اظهار کرد: از این تعداد ۲۹۰ نفر مبلغ بومی و ۵۵ نفراعزامی از قم و مشهد مقدس هستند.

وی بیان کرد: این مبلغان از روز دوشنبه ۱۷ اسفند بمدت ۱۰ روز فعالیت تبلیغی خویش را در شهرها، بخش ها و روستاها آغاز می کنند.

مسئول امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به برنامه های تبلیغی مبلغین در ایام فاطمیه اشاره کرد و افزود: تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری، برگزاری مراسم سوگواری حضرت زهرا(س)، سخنرانی پیرامون سیره و روش اهل بیت عصمت و طهارت بویژه حضرت زهرای اطهر، تبیین جایگاه ولایت و نقش ولی فقیه در جامعه از مهم ترین محورهای سخنرانی مبلغان خواهد بود.

وی، برگزاری نمازجماعت، وعظ و خطابه، بیان احکام، تقدیر از حضور چشمگیر مردم در پای صندوق های رأی، حجاب و عفاف، فرهنگ ایثار و شهادت، بصیرت بخشی و آگاهی به جامعه، تاکید بر لزوم افزایش جمعیت، احیای امر به معروف و نهی از منکر، اقتصاد مقاومتی تشویق مردم برای کمک به همنوعان نیازمند در آستانه سال نو، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ، گفتمان دینی، تفسیر، تحکیم خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی و بیان اهمیت مقابله با سبک زندگی غربی را از دیگر برنامه های مبلغان عنوان کرد.