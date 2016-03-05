به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی موسوم به « ۵شنبه‌بازار» اردیبهشت‌ماه سال آینده با حضور بیش از ۷۰۰ طراح، توسعه‌دهنده و برنامه‌نویس برگزار می‌ شود تا ضمن تبادل تجربه و تلاش برای ارتقای کیفیت نرم‌افزارهای موبایل، این کسب و کارها برای ورود بازیگران بین‌المللی و رقابت در عرصه جهانی، آماده شوند.

هدف از راه‌اندازی این رویداد که توسط بزرگترین فروشگاه اپلیکیشن ایران برگزار می شود تبادل تجربه میان بیش از ۱۵ هزار توسعه‌دهنده‌ اپلیکیشن های اندروید است و با توجه به فضای اقتصادی پیش‌رو، ارتقای کیفیت نرم‌افزارهای ایرانی در حوزه موبایل و نزدیک کردن آنها به تولیدات و رقابت جهانی نیز ، مدنظر قرار گرفته است.

تمرکز این رویداد بر توسعه‌دهندگان نرم‌افزار موبایل در سراسر کشور است تا ارتباط میان کارشناسان و مربیان فنی داخلی و خارجی، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و سرمایه‌گذاران با توسعه‌دهندگان اپلیکیشن، تقویت شود.

بررسی فرصت‌های بازار اپلیکیشن ایران با حضور چهره‌های برجسته‌ داخل و خارج از کشور، سخنرانی‌ و برپایی کارگاه‌هایی در زمینه‌‌های فنی، کسب‌وکار و آخرین رویدادها در این بخش، از جمله برنامه های این رویداد است.

در این رویداد چند میزگرد بازی‌سازی، راه‌های جذب سرمایه و بومی‌سازی با حضور برنامه نویسان و توسعه دهندگان اپلیکیشن برگزار می شود.

این گردهمایی در ۸ و ۹ اردیبهشت در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود و متقاضیان حضور در آن باید از طریق نشانی https://۵shanbe.cafebazaar.ir نسبت به ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر اقدام کنند.