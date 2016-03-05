مراسم روز درختکاری دانشگاه آزاد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد در حاشیه مراسم روز درختکاری در جمع خبرنگاران گفت: این مراسم با هدف بزرگداشت شهدای دانشجوی دانشگاه برگزار شده است.

وی با بیان اینکه درختکاری باید در کشور تبدیل به یک فرهنگ شود، خاطرنشان کرد: جوانان باید حراست و حفاظت از درخت و فضای سبز را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند، بنابراین ما به دانشجویان دانشگاه آزاد همواره تاکید داریم که در حفظ و نگهداری میراث طبیعی کشور کوشا باشند.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اضافه کرد: باید فرهنگی در کشور ایجاد شود که اگر فردی به فضای سبز آسیب رساند، احساس گناه کند و اگر این حس در افراد ایجاد شود، ما قادر خواهیم بود از فضای سبز خود حفاظت کنیم.

وی تاکید کرد: دانشگاه آزاد دستورالعمل مربوط به درختکاری را به تمامی واحدها ابلاغ کرده است تا فرهنگ درختکاری و حفاظت از فضای سبز تبدیل به یک نهضت شود.