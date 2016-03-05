صرف ۴۵ میلیارد تومان برای احداث ساختمان جدید استانداری لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه ساختمان استانداری لرستان اظهار داشت: خبرنگاران و رسانه های استان در سالجاری با بیان واقعیات ما را یاری کردند که از آنها تقدیر ویژه داریم.

وی با بیان اینکه ساختمان مرکز دولتی در هر استان نمادی از اقتدار، تکامل و رشد و توسعه هر استان است، عنوان کرد: متاسفانه ساختمان کنونی استانداری لرستان بسیار قدیمی و مخروبه است که از چندین قسمت تشکیل شده که نه نیاز استانداری را تامین می کرد و نه اینکه ارباب رجوع هایی که مراجعه می کردند رضایت داشتند.

معاون عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: پس از بررسی چندین نقطه در شهر خرم آباد به این نتیجه رسیدیم که بام شهر مناسب ترین و بهترین مکان برای احداث ساختمان استانداری است و پس از تبادل موافقت نامه این مجوز را گرفتیم که حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع بنا در زمینی به وسعت حدود ۳۵ هزار متر مربع احداث کنیم.

اصلانی با اشاره به اینکه سرعت عمل و دقت در کار برای ساخت این ساختمان بسیار اهمیت داشت، تصریح کرد: برای تسریع در کار تصمیم گرفتیم کل اسکلت سازه را با یک پیمانکار به مدت پیمان شش ماه و منظور کردن جریمه سنگین برای هر روز تاخیر واگذار کنیم که خوشبختانه ساختمان از دقت بسیار بالا و سرعت بی نظیری در سطح استان برخوردار است.

وی افزود: کار این پروژه مهرماه سالجاری آغاز شده و با توجه به بارندگی ها مجموع کار انجام شده در ۱۷ هزار و ۵۰۰ زیربنای این پروژه دو هزار و ۵۰۰ تن اسکلت ظرف ۱۰۵ روز است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه این ساختمان دارای ۱۲ طبقه است، خاطرنشان کرد: دو طبقه مربوط به پارکینگ و ۱۰ طبقه دیگر اداری است.

اصلانی با بیان اینکه در سطح استان با مشکل سالن جلسات آبرومند برای نشست ها و حضور مهمانان داخلی و خارجی مواجه بودیم، یادآور شد: در این ساختمان سه سالن ۵۰۰ نفره، ۲۰۰ نفره و ۱۰۰ نفره برای جلسات تعبیه شده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: هرکدام از معاونت ها علاوه بر داشتن فضای کافی و ابعاد و مساحت مناسب، یک سالن جلسات ۲۰ تا ۲۵ نفره دارند.

وی با بیان اینکه تمام سازه ساختمان در کارخانه تهیه و در محل پیچ شده اند، عنوان کرد: قرارداد اولیه ساختمان بیش از ۱۳ میلیارد تومان است و حدود ۴۵ میلیارد تومان کل اعتبار برای ساخت آن لازم است که ما ساختمان سابق استانداری به مبلغ ۳۵ میلیارد تومان به فروش رساندیم و مابقی آن را از طریق منابع دولتی در حال پیگیری هستیم.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه برنامه زمان بندی ما این است رکوردی را در سطح منطقه ظرف مدت ۱۸ ماه ساخت و بهره برداری این پروژه داشته باشیم، ادامه داد: توسعه آینده شهر در بام شهر خواهد بود و دستگاه های اداری نیز در این قسمت خواهند بود.

اصلانی با بیان اینکه حدود شش هزار مترمکعب بتن در این ساختمان به کار رفته است، تصریح کرد: تاکنون حدود دو هزار و ۸۰۰ تن فولاد در این ساختمان به کار رفته است.