آمریکا تور اقتصادی برای ایران پهن کرده است/اقتصاد مهم ترین دغدغه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه حل مشکلات معیشتی، اقتصادی و اشتغال را مهم ترین اولویت های خود در مجلس دهم دانست و گفت: در دوره چهار ساله حضور در مجلس محکم و باقتدار کار خواهم کرد و در این مسیر با کسی تعارف ندارم.

وی خط مشی خود در مجلس را چارچوب نظام، ارزش های نظام، انقلاب و رهبری دانست و افزود: فضای مجلس دهم را مثبت و مطلوب ارزیابی می کنم و یقیین دارم مجمع نمایندگان با اقتدار بیشتری در استان نسبت به گذشته عمل خواهد کرد.

مردم دنبال جریانات سیاسی چپ و راست نیستند

پورابراهیمی عامل وحدت در کرمان را توسعه استان دانست و گفت: امروز مردم دنبال جریانات سیاسی چپ و راست نیستند بلکه مردم پی گیر معیشت، وضعیت اقتصادی و اشتغال هستند.

وی با بیان اینکه امروز آمریکا تور جریان اقتصادی برای ما پهن کرده است، افزود: جریان برجام این بود که ما محدودیت های هسته ای بپذیرم و در کنار آن مشکلات اقتصادی و تحریم ها برداشته شود؛ در واقع جنس جریان برجام سکه ای دو رو بود که یک طرف آن مسائل هسته ای و طرف دیگر آن مسائل اقتصادی بود.

نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: مجلس آینده اگر به موضوعات توسعه اقتصادی و حل مشکلات مردم بپردازد موفق خواهد بود و اگر چنین نباشد مجلس دهم نمی تواند در عرصه خدمت گذاری به مردم موفق باشد و خوشبختانه اولین روزهای کاری مجلس دهم با برنامه توسعه ششم آغاز خواهد شد و این بزرگترین مزیت این مجلس است که ریل گذاری هشت سال را برای دولت انجام دهد.

وی ادامه داد: چنانچه مجلس دهم در حوزه کارهای اقتصادی معیشتی و مسائل زیربنایی در کشور اقدامات زیربنایی انجام دهد آثار خیر و برکت این مجلس بعد از چهار سال پایان برنامه ششم در کشور متجلی خواهد شد و مردم طعم برنامه ریزی خوب در مجلس را خواهند چشید.

لزوم پرهیز از دعواهای سیاسی

نماینده مردم کرمان و راور با تاکید بر لزوم پرهیز از دعواهای سیاسی، گفت: این قبیل مسائل دستاوردی برای مردم نداشته و نخواهد داشت و گروه های سیاسی به دنبال اثبات خودشان هستند؛ امروز ما باید به دنبال اثبات ارزش ها و مبانی انقلاب باشیم و توسعه و تعالی و پیشرفت اولین اولویت ما باشد.

وی با اشاره به اینکه باید از منافع شخصی خود گذشته و برای منافع ملی تلاش کنیم، افزود: پیمان با شهدا، امام و رهبری است و با کسی دشمنی غیرمنطقی نداشته و با کسی نیز پیام عهد اخوت برای حمایت نداریم.

مرزبندی سیاسی آفتی برای جامعه امروزی

پورابراهیمی رویکرد جامعه امروز را خدمت گذاری بر مبنای وحدت دانست و گفت: این آمادگی وجود دارد با تمامی کاندیداهای انتخابات استان کرمان همفکری کرده و نظرات آنها استفاده کنیم؛ مرزبندی های سیاسی امروز به آفتی برای جامعه تبدیل شده برای اینکه نتوانیم مسیر را ادامه دهیم.

پورابراهیمی با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات هفتم اسفندماه اظهار کرد: حضور مردم در صحنه برای دو انتخابات مهم خبرگان و مجلس شورای اسلامی شرایطی را فراهم کرد که باعث انسجام و وحدت بین مجموعه های نظام در عرصه داخلی و افزایش اقتدار نظام در عرصه بین المللی شد.

وی با اشاره به اینکه نتایج متنوع در انتخابات مسبب حضور همگان در عرصه خدمتگذاری شد، افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات بسیاری از خطرات را از کشور دور کرد و بسیاری موضوعات در حوزه مسائل منطقه ای و بین المللی برای ایران سهل تر شد.

پورابراهیمی این حضور را لبیک مردم به فرمان رهبر معظم انقلاب دانست و اظهار کرد: مردم با خلق حماسه سیاسی بار دیگر ثابت کردند که پای انقلاب، نظام و رهبری ایستاده اند.

وی ذکر این مطلب که میانگین حضور مردم استان کرمان در انتخابات از متوسط کشوری بیشتر است، افزود: مردم به وظیفه خود عمل کردند و امروز نوبت انجام وظیفه نمایندگان منتخب آنهاست و آنچه که امروز مردم از نمایندگان مجلس انتظار دارند این است که مسائل اصلی را در اولویت قرار دهند.

مسائل اقتصادی و معیشتی اولویت اصلی مردم

پورابراهیمی مسائل اقتصادی و معیشتی را اولویت اصلی مردم دانست و گفت: به جرات می توان گفت که ۹۰ درصد مراجعات مردم به دفتر نمایندگی مربوط به این مسئله است.

وی برنده اصلی انتخابات را مردم دانست و افزود: امروز یک دموکراسی واقعی مبتنی بر رویکرد اسلامی در کشور وجود دارد که مردم علیرغم همه علایق و سلایق متنوع پای صندوق های رای آمده و نظر خود را ابراز می کنند.

نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به اینکه مردم در پای صندوق های رای حرف دل خود را می زنند، گفت: امروز همه پذیرفته اند که نظر مردم اساسی ترین تصمیم بوده و همه باید از آن تمکین کنند.

وی با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه در برخی مناطق مردم شعور سیاسی داشته و برخی مناطق از شعور سیاسی برخوردار نیستند، گفت: طرح این مساله در واقع توهین به مردم است؛ معتقدیم در سراسر کشور مردم از شعور سیاسی برخوردار بودند.

پورابراهیمی ادامه داد: با وجود تخریب هایی که در زمان برگزاری انتخابات صورت می گیرفت مردم با بهره گیری از شعور سیاسی صحبت های نادرست را تشخیص دادند.

وی با اشاره به اینکه در کرمان وامدار به هیچ گروه سیاسی نیستم، گفت: بدهی من به امام، شهدا، جایگاه ولایت و رهبری و مردم است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه مبنای ما برای ورود به مجلس خدمتگذاری برای کسب رضای الهی است، گفت: رقابت باید مردانه و حرفه ای باشد و کثیف نباشد.

نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به اینکه در جریان برجام خط قرمز نظام، مطالبات جامعه و نظام مبنای عمل بود، افزود: در مجلس سه گروه فراکسیون رهروان، فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون اصلاح طلبان در این زمینه وجود داشت که اصلاح طلبان خواهان تایید دولت در مذاکره هسته ای بودند؛ اصولگریان معتقد به عوض کردن متن و ارئه متنی جدید بودند اما در مجموعه رهروان خواهان مدنظر قرار دادن خط قرمزها در متن برجام بودیم.