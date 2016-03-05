اردوی درختکاری یادبود شهدای سوادآموزی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهضت سوادآموزی استان بوشهر، اردوی آموزشی درختکاری با عنوان «یادبود شهدای سوادآموزی» با حضور مدیرکل آموزشوپرورش و جمعی از مسئولان بوشهر برگزار شد.
معاون سوادآموزی ادارهکل آموزشوپرورش استان بوشهر در این مراسم اظهار داشت: همانطور که از گذشته درختکاری بهعنوان یک سنت دیرینه رواج داشته اکنون نیز باید کاشت نهال درختی و سپس پرورش، نگهداری و مراقبت از آن به یک فرهنگ تبدیل شود و همه ما در قبال آن احساس مسئولیت کنیم.
غلامرضا دانشفر اضافه کرد: درختکاری علاوه بر جنبه سنتی، جنبه مذهبی و دینی هم دارد که نمونه آن تأکید بر این موضوع در سوره مبارکه انعام است.
دانشفر به یادواره ۱۷۶ شهید بزرگوار سوادآموزی و چهار شهید سوادآموزی استان اشاره کرد و بیان داشت: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با خون خود نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و امروز به برکت خون شهدا ما در آرامش و آسایش هستیم.
وی ضمن تشکر از نو سوادان بهروز ۲۲ اسفند بهعنوان روز ملی شهدا اشاره کرد و گفت: با کاشتن نهال در این روز هم نگاهی دوباره به طبیعت و هم حفظ ارزشها داریم و یادمان شهدا را گرامی میداریم.
دانش فر در پایان با تقدیر از همکاری فعال مسئولان ادارهکل محیطزیست و منابع طبیعی استان و شهرداری بندر بوشهر در برپایی این اردوی فرهنگی خاطرنشان کرد: امروز ما به یاد ۱۷۶ شهید بزرگوار سوادآموزی کشور و از جمله چهار شهید عزیز سوادآموزی استان بوشهر شهید محمدجواد فخری، شهید شبر فرهانی، شهید کرم مغدانی و شهید حیدر تباشیر اینجا جمع شدهایم و نهال کاشتیم.
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