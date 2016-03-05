به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه رسول خادم به دکتر حسین روحانی به شرح زیر است:

احتراماً همانطور که مستحضر هستید رقابت های المپیک ۲۰۱۶ برزیل، در حدود شش ماه آینده بعنوان یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی جهان در سال یاد شده برگزار خواهد شد. از چند ماه گذشته تاکنون درخواست ها و گلایه مندی های زیادی بدلیل عدم توجه لازم به فدراسیونهای المپیکی و قهرمانان ملی شرکت کننده در مسابقات المپیک، بصورت رسمی منتشر و اعلام گردیده، که متاسفانه فاقد هرگونه نتیجه عملی از سوی مسئولین محترم دولت بوده است.

با عنایت به اینکه برای فدراسیون‌های المپیکی، کادرهای فنی و قهرمانان ملی قطعی شده است، که کسب موفقیت و پیروزی در مسابقات المپیک برزیل، هیچ گونه اهمیت و اولویتی بر مبنای سیاست های جاری آن دولت محترم ندارد، سپاسگزار خواهد بود، بفرمایید، سخنگوی معزز دولت، صراحتا اعلام فرمایند، به دلیل محدودیت های مالی و اجرایی، یا هر علت دیگری که صلاح می دانید، دولت توانایی حمایت از حداکثر ۲۰ قهرمان ملی که در چند رشته ورزشی محدود (کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو، دوومیدانی و یا ... تیراندازی) می توانند مدعی کسب مدال در المپیک ۲۰۱۶ برزیل، برای کشور عزیزمان ایران باشند را، ندارد.

در واقع قهرمانان ملی، مربیان و مدیران ورزش های المپیکی کشور، که تمامی عمر، آبرو و توانایی خود را از زمان فعالیت آن دولت محترم، با کمترین حمایت ممکن، صرف برنامه ریزی و فعالیت برای کسب موفقیت در مسابقات المپیک آینده نموده اند، انتظار دارند، دولت محترم صادقانه، اولویت نداشتن کسب نتیجه در مسابقات المپیک برزیل را به ده‌ها میلیون مردم علاقه مند به ورزش در کشور اعلام نماید.

جناب آقای دکتر روحانی عزیز، حتما استحضار دارید، که کسب موفقیت در مسابقات المپیک، موضوعی کاملا ملی و بخشی از منافع ملی کشور محسوب می شود. از اینرو موضوعی نیست که انتظار داشته باشیم بخش خصوصی مسائل و مشکلاتش را حل و فصل نماید. لازم است برای روشن شدن افکار حضرتعالی، عرض کنم، سهم بودجه دولت در تامین نیاز های مالی فدراسیون های المپیکی، کمتر از پانزده درصد از کل بودجه فدراسیون‌های مذکور است. در واقع فدراسیون های المپیکی که فاقد هرگونه ساختار اقتصادی و منابع مالی هستند، بیش از هشتاد درصد از هزینه های خود را با دست خالی و گرو گذاشتن آبروی مدیران، پیشکسوتان، مربیان و قهرمانان ملی‌شان تامین می‌کنند.

حتما تصدیق می فرمایید خدا را خوش نمی آید بدلیل عدم توجه مسئولین محترم، بیش از این، این سرمایه های معنوی جامعه (قهرمانان ملی، موسپیدان پیشکسوت ،مربیان و مدیران ورزش های المپیکی) را قربانی کنیم. البته مشکلات مالی، بخش کوچکی از مشکلات ورزشهای المپیکی است، اما چون این مسائل بطور کلی اهمیتی از سوی مسوولان محترم ارشد در دولت ندارد، بیانش فقط درد را بیشتر میکند.

تقاضا دارم توجه فرمایید که اعلام صادقانه مواضع عملی دولت محترم که در چند ماه گذشته نیز عملا بر آن اصرار داشته است، در خصوص عدم توانایی حمایت مالی و اجرایی از حداکثر ۲۰ قهرمان ملی که می توانند مدعی کسب مدال در المپیک برزیل باشند، ارزشمند ترین رفتاریست که دولت محترم در برابر خواست و انتظار میلیون ها نفر از مردم علاقه مند به کسب موفقیت در مسابقات المپیک برزیل، می تواند داشته باشد. مطمئن باشید مردم شریف ایران در صورت اعلام صادقانه و صریح چنین مواضعی، موقعیت مسئولین محترم دولت را درک نموده، و قدردان این رفتار صادقانه خواهند بود.