طرح نظارت بر بازار عید نوروز در آذربایجان غربی آغاز شد

سلیمان علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انجام مراحل مقدماتی این طرح در استان انجام شده است گفت: هماهنگی با سایر اداره‌ها و سازمان‌ها و تبلیغات، اطلاع رسانی وهمچنین ساماندهی اکیپ‌های بازرسی مشترک از این اقدامات است.

وی با اشاره به افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال، اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه نوروز با هدف نظارت بر وضعیت بازار کالاها و خدمات، ایجاد آرامش درفضای روانی جامعه، پایش مستمر بازار عرضه انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه نظارت در بازار در دو عرصه کالا و خدمات انجام می‌شود، گفت: بخش کالا شامل لباس، کیف و کفش، اقلام خوراکی، میوه و تره بار، لبنیات و سایر مایحتاج مردم است ودر بخش خدمات نیز بازرسی شرکت‌های مسافربری هوایی و زمینی، اماکن تفریحی و فرهنگی، واحدهای اقامتی، رستوران‌های داخل شهر و بین شهری انجام می‌شود.

علیزاده با تاکید بر نظارت بر نمایشگاه‌های بهاره ادامه داد: کشیک نظارت بر بازار در روزهای تعطیل فعال خواهد بود و در هر شهرستان در روزهای تعطیل گروه‌های از این گشت‌ها در مرکز و شهرستان‌های تابعه مشغول فعالیت خواهند بود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه نظارت از ساعت ۸ صبح تا عصر انجام خواهد شد، گفت: علاوه بر نظارت گروه‌های بازرسی، به شکایت‌های حضوری و یا شکایت‌های اعلام شده به سامانه ۱۲۴ نیز رسیدگی خواهد شد.