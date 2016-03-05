به گزارش خبرنگار مهر ، این رقابتها امروز صبح با حضور ۱۲ تکواندوکار در خانه تکواندو برگزار و در نهایت ناهيد كياني در وزن ۴۶- كيلوگرم، مهسا جدي در وزن ۵۷- كيلوگرم، حنانه همتي در وزن ۶۲- كيلوگرم، هانيه اخلاقي در وزن ۶۷- كيلوگرم، شكرانه ايزدي در وزن ۷۳- كيلوگرم و مليكا ميرحسيني در وزن ۷۳+ كيلوگرم جواز حضور در رقابتهای قهرمانی آُسیا را کسب کردند.

رقابتهای قهرمانی آسیا در هشت وزن قانونی برگزار می شود که هر کشور می تواند در شش وزن نمایندگان خود را به این مسابقات اعزام کند. کادر فنی تیم ملی کشورمان هم اوزان ۴۹- و ۵۳- كيلوگرم را حذف و تیم خود را در شش وزن باقی مانده به این رقابتها اعزام می کند.

ضمن اینکه سودابه پورصادقي و فاطمه مصطفايي در اردوي آماده سازی حضور خواهند داشت و در صورت جلب نظر كادرفني در ادامه اردوهاي تيم ملي، امكان جايگزيني تكواندوكاران دو وزن اول و هشتم با نفرات اصلي وجود خواهد داشت.



بيست و دومين دوره مسابقات قهرماني آسيايي ۲۰۱۶، اواخر فروردين‌ماه ۹۵ در شهر «مانيلا» فيليپين برگزار مي‌شود.