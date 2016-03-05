بازگشت گرد و خاک به کردستان/هوای استان در شرایط ناسالم

ماهان رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: صبح امروز بار دیگر کردستان تحت تاثیر گردو خاک عربی قرار گرفت و وضعیت هوای استان به مرز خطرناک هم رسید.

وی عنوان کرد: تا ساعتی قبل وضعیت هوای استان بسیارناسالم بود ولی به واسطه وجود وزش باد شاهد کاسته شدن گردو خاک در هوا هستیم به گونه ای که هم اکنون(ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه) وضعیت هوای استان براساس داده های ایستگاه های سنجش آلودگی هوا ناسالم است.

وی با بیان اینکه وضعیت هوای استان براساس ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در شهرستان های سقز و سنندج اندازه گیری و گزارش می شود،ادامه داد: هم اکنون کل استان درگیر این گردوخاک هستند و شهرستان‌های مرزی استان زودتر و بیشتر هم با این پدیده مواجه شده و می شوند.

رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره حفاظت از محیط زیست کردستان بیان کرد: هرساعت نسبت به ساعت دیگر به دلیل وزش باد شاهد تغییر وضعیت هوای استان هستیم بنابراین مردم می توانند از تابلوی سنجش آلودگی هوای موجود در سطح شهرسنندج از آخرین وضعیت هوا اطلاع پیدا کنند.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان کردستان هم به خبرنگار مهر گفت: براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش بینی وضع هوا، طی امروز و فردا ( ۱۵ و ۱۶ اسفند) شرایط رشد ابر، وزش باد، بارش های پراکنده و غبار در استان وجود دارد.

وی عنوان کرد: به دنبال آن با تقویت جریانات سرد شمالی طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه (۱۷ تا ۱۹ اسفند ماه) دمای شبانه و اوایل صبح در استان کاهش یافته و در برخی نقاط یخبندان شبانه پیش بینی می شود.