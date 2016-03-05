به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری و مراسم رونمایی از مستند «باغ‌های گمشده» ساخته هادی آفریده با حضور امیر تاجیک مدیر شبکه مستند، اصحاب رسانه و هنرمندان شنبه ۱۵ اسفندماه همزمان با روز درختکاری در موزه سینما واقع در باغ فردوس برگزار شد. تاجیک در این نشست ایده اولیه ساخت این مستند را مربوط به جلسه ای دانست که مسئولان نظام خدمت رهبر معظم انقلاب رسیده بودند و افزود: بنده نیز افتخار حضور در این جلسه را داشتم. حضرت آقا در این دیدار از دغدغه هایشان در زمینه بحث محیط زیست سخن گفتند. در این جلسه به صراحت بیان شد که منابع طبیعی تهران و مشهد در حال تخریب و نابودی هستند.



وی اظهار کرد: از همین رو ما تصمیم گرفتیم ۲ مستند با هدف اطلاع رسانی و هشداردهی درباره نابودی محیط زیست این دو شهر تولید کنیم و اکنون با گذشت یک سال اولین مستند را رونمایی می‌کنیم. مستند مربوط به مشهد نیز توسط محسن رمضان زاده در حال تولید است.



مدیر شبکه مستند با اشاره به تحقیق و پژوهش قوی این اثر، یادآور شد: تحقیق و پژوهش از مهم ترین بخشهای تولید مستند به خوبی در این کار متبلور شده است و عکسها و فیلمهای خوبی از منابع مختلف در این مستند گردآوری شده که می‌تواند به عنوان منبع و مرجع برای محققان باشد.



تاجیک از پخش «باغ‌های گمشده» در روز ششم فروردین خبر داد و گفت: علی رغم اینکه این مستند سفارش شبکه بود اما به هیچ عنوان سفارشی ساخته نشده و اثری مستقل از یک فیلمساز مستقل است که خوشحالم در دوره مدیریت بنده به سرانجام رسید.



در ادامه آفریده نیز با بیان اینکه در گذشته برخورد حرفه ای با مستندسازان در تلویزیون نمی شده، تاکید کرد: خوشبختانه اخیرا این برخورد اصلاح شده است و می‌توانیم مخاطب ایرانی را که با تلویزیون داخلی قهر کرده به سمت رسانه ملی برگردانیم. چرا که برخورد مناسب با هنرمندان مردم را نیز به سمت تلویزیون می‌کشاند.



وی ادامه داد: «باغ‌های گمشده» اولین فیلم من در سال‌های اخیر است که در آن دغدغه پرداخت مالی نداشتیم و به قول معروف دستمان در پوست گردو گذاشته نشد و شاهد برخورد حرفه ای بودیم. جا دارد از گروه خوبی که در راه تولید این مستند من را یاری کردند، تشکر کنم.



کارگردان مستند «باغ‌های گمشده» تأکید کرد: فیلم‌های مستند ماندگار هستند و قرار نیست مدح بگویند و تعریف و تمجید باشند. برای اصلاح جامعه، نقد تنها راه است. حرکت رسانه ملی به سمت نقد کردن نیز می‌تواند باعث بهبود این سازمان شود.



در ادامه حاضران به تماشای مستند «باغ‌های گمشده» تولید جدید شبکه مستند سیما نشستند. مرتضی رزاق کریمی، فرزاد خوشدست، دری رضایی، گلی امامی، داود یوسفیان، حنیف شهپرراد، اصفهانی، ابوالفضل توکلی، محمدرضا دلپاک، مژگان صیادی همسر زنده یاد ندایی و محمدحسین آئینه از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم بودند.