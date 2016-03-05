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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه خبر داد:

كشف بیش از ۶۶ هزار عدد انواع مواد محترقه قاچاق در شهرستان صحنه

كشف بیش از ۶۶ هزار عدد انواع مواد محترقه قاچاق در شهرستان صحنه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان صحنه از كشف ۶۶هزار و ۲۰۱عدد انواع مواد محترقه خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فرزاد اکبری در تشريح اين خبر بيان داشت: در خصوص پيشگيری از وقوع حوادث و سوانح چهارشنبه آخر سال و تشديد روند مبارزه با قاچاق، پليس اطلاعات شهرستان و کلانتری مرکز با انجام اقدامات اطلاعاتي و عملياتي موفق به کشف ۶۶ هزار و۲۰۱ عدد انواع مواد محترقه قاچاق و دستگيري يک نفر از عاملان اصلی تهيه و توزيع مواد محترقه در سطح شهرستان صحنه شدند.

سرهنگ اکبری با اشاره به برخورد قاطع پليس با عرضه کنندگان مواد محترقه تاکيد کرد: نيروی انتظامی با افراد سودجو و فرصت طلب که اقدام به تهيه و توزيع مواد محترقه در بين شهروندان می‌کنند و باعث حوادث ناگوار و دلخراش براي خانواده ها مي شوند، برابر قانون، قاطعانه برخورد می‌کند.

اين مقام مسئول از شهروندان خواست: به منظور جلوگيري از بروز حوادث ناگوار در چهارشنبه آخر سال و محافظت از فرزندان، جوانان و نوجوانان، هرگونه خبر در خصوص خريد و فروش مواد محترقه را از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.

کد مطلب 3573093

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