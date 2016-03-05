كشف بیش از ۶۶ هزار عدد انواع مواد محترقه قاچاق در شهرستان صحنه

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فرزاد اکبری در تشريح اين خبر بيان داشت: در خصوص پيشگيری از وقوع حوادث و سوانح چهارشنبه آخر سال و تشديد روند مبارزه با قاچاق، پليس اطلاعات شهرستان و کلانتری مرکز با انجام اقدامات اطلاعاتي و عملياتي موفق به کشف ۶۶ هزار و۲۰۱ عدد انواع مواد محترقه قاچاق و دستگيري يک نفر از عاملان اصلی تهيه و توزيع مواد محترقه در سطح شهرستان صحنه شدند.

سرهنگ اکبری با اشاره به برخورد قاطع پليس با عرضه کنندگان مواد محترقه تاکيد کرد: نيروی انتظامی با افراد سودجو و فرصت طلب که اقدام به تهيه و توزيع مواد محترقه در بين شهروندان می‌کنند و باعث حوادث ناگوار و دلخراش براي خانواده ها مي شوند، برابر قانون، قاطعانه برخورد می‌کند.

اين مقام مسئول از شهروندان خواست: به منظور جلوگيري از بروز حوادث ناگوار در چهارشنبه آخر سال و محافظت از فرزندان، جوانان و نوجوانان، هرگونه خبر در خصوص خريد و فروش مواد محترقه را از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.