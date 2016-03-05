به گزارش خبرنگار مهر، صحنه‌هایی از سریال «دودکش ۲» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه‌کنندگی سید محمود رضوی امروز شنبه ۱۵ اسفند ماه با حضور رحمان سیفی‌آزاد رئیس مرکز امور نمایشی سیما، فضل‌الله شریعت‌پناهی سرپرست شبکه یک سیما و همچنین عوامل این مجموعه تلویزیونی که قرار است برای پخش در ایام نوروز از شبکه یک آماده شود، ضبط شد.

در صحنه‌ای که ضبط شد، صدرالدین حجازی و شهین سلیمی حضور داشتند و از دیگر بازیگران حاضر در لوکیشن می‌توان به هومن برق‌نورد، بهنام تشکر، نگار عابدی، سیما تیرانداز، شهین تسلیمی، محمدرضا شیرخانلو و ... اشاره کرد.

به گفته فضل‌الله شریعت‌پناهی، هنوز نام قطعی این سریال مشخص نشده است و ممکن است «دودکش ۲» تغییر نام دهد. تاکنون حدود ۱۱ قسمت از این سریال تصویربرداری شده است.