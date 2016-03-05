اکثریت مجلس را نیروهای اصولگرا تشکیل می دهند

عبدالله فاتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تاکنون نتیجه ۲۲۰ کرسی مجلس مشخص شده است، حدود ۵۶ درصد اصولگرا و بقیه اصلاحطلب و مستقل هستند.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ کرسی دیگر مانده است که قاعدتا به همین نسبت توزیع خواهند شد، افزود: طبیعتا منفردها نیز از جناحهای مختلف خواهند بود، لذا مجلس آینده سبقه کلی اصولگرایی داشت و نخواهد گذاشت اصلاحطلبان فضای کلی مجلس را تغییر دهند.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود مجلس دهم چالشهای سختی در پیش داشته باشند.
مجلس نهم سرعتگیر دولت نبود
فاتحی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس نهم سرعت گیر دولت بوده است یا خیر عنوان کرد: مجلس گذشته با دولت همکاری سازندهای داشت بهطوری که بسیاری از دولتیها لاریجانی را تحسین کرده و مدیریت مجلس توسط ایشان را اعتدالی میدانستند.
وی با اشاره به جریان برجام در مجلس اظهار داشت: مجلس در کلیت جریان برجام نشان داد که سرعتگیر نبوده بلکه هدایت کننده دولت است و مقام معظم رهبری این همکاری و همدلی را تأیید کردند.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان بوشهر عنوان کرد: چینش مجلس جدید نیز با توضیحاتی که داده شد مجلسی هدایت کننده و راهنما برای دولت بوده و به دولت کمک خواهد کرد.
دولت دروازهها را به روی کالای خارجی باز نکند
فاتحی با بیان اینکه راه یافتن تعداد بیشتری از اصلاح طلبان نمیتواند تغییر چشمگیری در حرکت کلی مجلس ایجاد کند بیان کرد: برای پیشرفت کشور، دولت نیاز به بودجه و برنامه اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: دولت در صورتی موفق خواهد شد که سیاستهای اقتصاد مقاومتی را سرلوحه برنامههای خود قرار دهد و دروازههای کشور را به روی کالاهای خارجی باز نکند.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان بوشهر افزود: مجلس خوب مجلسی نیست که هر چه دولت خواست تصویب کند یا هر چه دولت گفت مخالفت کند بلکه مجلسی است که در تصویب لایحهها وطرح ها منافع مردم ونظام را درنظر بگیرد.
فاتحی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات در استان گفت: رسیدگی به تخلفات وظیفه ستاد انتخابات و هیئتهای نظارت است و معترضان باید مدارک لازم و مستندات خود را به طور شفاف ارائه دهند.
وی با عنوان اینکه اگر تخلفات گسترده اثبات شود قطعا انتخابات حوزه مربوطه ابطال خواهد شد، عنوان کرد: چنانچه تخلفات در صندوقهای خاصی اثبات شود آراء آن صندوقها باطل خواهد شد.
نظر شما