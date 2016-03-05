علت بیشتر تصادفات فوتی در جادهای زنجان نفص فنی است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان در عید نوروز با ۱۷۷ دستگاه ناوگان اتوبوس آماده ارائه خدمات است.

وی اظهار کرد: همچنین ۱۲۳ دستگاه اتوبوس ویژه و ۵۴ دستگاه اتوبوس وی آی پی در سیستم حمل و نقل مسافر استان زنجان فعالیت دارند.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان عمر ناوگان اتوبوس VIP را سه سال اعلام کرد.

دست نشان تاکید کرد: با هماهنگی همه ارگان ها ستاد نوروزی، جابه‌جایی مسافران با آرامش خاطر انجام شود و این اداره‌کل با تشکیل ستاد نوروزی و اتخاذ تمهیدات لازم برای جابه‌جایی مسافران در ایام نوروز و برنامه‌ریزی مناسب برای فراهم کردن شرایط سفر ایمن و روان برای مسافران اقداماتی را در دست اجرا دارد.

وی گفت: هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط و انجمن‌های صنفی بخش حمل و نقل به منظور ارائه خدمات مناسب و ایمن به مسافران، كنترل و نظارت محسوس و نامحسوس بر فعالیت شركت‌ها و رانندگان و نحوه سرویس‌دهی به مسافران، انجام شده است.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان با اشاره به مجهز بودن همه محورهای استان زنجان به تردد شمار گفت:در کلیه محورهای استان تردد شمار نصب است.

دست نشان افزود: دو مرکز مکانیزه معاینه فنی وسایط نقلیه سنگین و نیمه سنگین در استان برای خدمات نوروزی آماده هستندو این مراکز در شهرهای زنجان و هیدج واقع شده و به طور تمام وقت فعال هستند.

وی اظهار داشت: در ایام سفرهای نوروزی بحث ایمنی و سلامت خودروها در اولویت قرار گرفته و مراکز معاینه فنی آماده خدمات‌رسانی کمی و کیفی به خودروها هستند.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: متاسفانه علت بیشتر تصادفات فوتی در محورهای مواصلاتی استان زنجان به علت نقص فنی خودرو است و باید رانندگان قبل از اینکه اقدام به سفر کنند وسایط نقلیه خود را چک کنند.

وی تاکید کرد: وسایط نقلیه بدون گواهی نامه معاینه فنی معتبر نیست و باید سیستم فنی و ضریب ایمنی خودرو چک شود چرا که در کاهش تصادفات بسیار موثر است.