به گزارش خبرنگار مهر، سیدنبی رسولی، پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی استقبال از رئیس جمهور و هیئت همراه اظهار داشت: از آنجا که رئیس جمهور به هیچیک از شهرستانها سفر نمیکند، ابرکوهیها برای استقبال از رئیس جمهور و هیئت همراه به یزد سفر میکنند.
وی تاکید کرد: برنامهها خودجوش است اما ما همراه و هدایتگر آن هستیم و هماهنگی برای نصب بنر و پلاکارد در سطح شهرستان انجام شده است.
رسولی عنوان کرد: بخشداران باید با تشکیل جلسه با شوراها و دهیاریها مشخص کنند که چه تعدادی از مردم قصد سفر به مرکز استان برای استقبال از رئیسجمهور را دارند تا وسیله نقلیه برای ایاب و ذهاب آنان فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: باید از مردم برای حضور در انتخابات تقدیر کرد که حضوری پرشور داشتند و در قالب رأی، پیام خود را به گوش مسئولان رساندند.
فرماندار ابرکوه افزود: با حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای، مجلسی با تمامی افکار شکل گرفته و اکنون نوبت مسئولان است که پاسخگوی مردم باشند.
رسولی در مورد اینکه عدهای در تلاشند تا مردم را از عملکرد دولت ناراضی نشان دهند، عنوان کرد: حضور مردم در انتخابات برای دولت نیز پیام داشت و نشانه حمایت مردم از دولت بود.
وی عنوان کرد: استان یزد در مسائل سیاسی کشور همیشه تأثیرگذار بوده و امیدواریم سفر رئیس جمهور به استان یزد، منشأ تحولاتی برای این استان در حوزه های مختلف باشد.
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