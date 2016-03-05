  1. استانها
  2. یزد
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۴۸

فرماندار ابرکوه:

ابرکوهی‌ها برای استقبال از رئیس جمهور آماده می‌شوند

ابرکوهی‌ها برای استقبال از رئیس جمهور آماده می‌شوند

یزدـ فرماندار ابرکوه با اشاره به سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به یزد در روز دوشنبه هفته جاری گفت: ابرکوهی‌ها برای استقبال از رئیس جمهور آماده می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنبی رسولی، پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی استقبال از رئیس جمهور و هیئت همراه اظهار داشت: از آنجا که رئیس جمهور به هیچیک از شهرستان‌ها سفر نمی‌کند، ابرکوهی‌ها برای استقبال از رئیس جمهور و هیئت همراه به یزد سفر می‌کنند.

وی تاکید کرد: برنامه‌ها خودجوش است اما ما همراه و هدایتگر آن هستیم و هماهنگی برای نصب بنر و پلاکارد در سطح شهرستان انجام ‌شده است.

رسولی عنوان کرد: بخشداران باید با تشکیل جلسه با شوراها و دهیاری‌ها مشخص کنند که چه تعدادی از مردم قصد سفر به مرکز استان برای استقبال از رئیس‌جمهور را دارند تا وسیله نقلیه برای ایاب و ذهاب آنان فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: باید از مردم برای حضور در انتخابات تقدیر کرد که حضوری پرشور داشتند و در قالب رأی، پیام خود را به گوش مسئولان رساندند.

فرماندار ابرکوه افزود: با حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای، مجلسی با تمامی افکار شکل گرفته و اکنون نوبت مسئولان است که پاسخگوی مردم باشند.

رسولی در مورد اینکه عده‌ای در تلاشند تا مردم را از عملکرد دولت ناراضی نشان دهند، عنوان کرد: حضور مردم در انتخابات برای دولت نیز پیام داشت و نشانه حمایت مردم از دولت بود.

وی عنوان کرد: استان یزد در مسائل سیاسی کشور همیشه تأثیرگذار بوده و امیدواریم سفر رئیس جمهور به استان یزد، منشأ تحولاتی برای این استان در حوزه های مختلف باشد.

کد مطلب 3573107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها