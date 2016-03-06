قرارداد باورمن با بسکتبال ایران امضا نشده/مشحون: زیر بار نمی رویم

به گزارش خبرنگار مهر، درک باورمن که در مسابقات جام ملت های آسیا با تیم ملی بسکتبال ایران را به عنوان سوم دست یافت و از کسب سهمیه المپیک بازماند، به دنبال توافقی که با بسکتبال ایران برای همکاری در قالب یک دوره چهارساله داشت، اواخر دی ماه به کشور بازگشت تا این دوره همکاری ها را به طور رسمی آغازکند.

طی این مدت باورمن با حضور در محل برگزاری رقابت های باشگاهی و از جمله لیگ برتر، ارزیابی عملکرد بازیکنان، برگزاری یک مرحله اردو در سطح تیم ملی و همچنین برنامه ریزی برای برپایی اردوی تیم جوانان همراه با برگزاری کلاس های آموزشی در استان های مختلف همکاری خود با فدراسیون بسکتبال ایران را به طور رسمی آغاز کرد این در حالی است که هنوز قرارداد این مربی امضا و نهایی نشده است.

محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مطلب اظهارداشت: مشکل خاصی نیست؛ قرارداد نوشته شده یکی دو بند دارد که مورد موافقت ما نیست به همین دلیل هم هنوز کار را به مرحله امضا نرسانده ایم تا بعدها گرفتار نشویم.

وی ادامه داد: البته شخص باورمن در لحاظ کردن این بند در قراردادش خیلی نقش ندارد و بیشتر مدیر برنامه هایش به آن تاکید دارد. بر اساس این بند فدراسیون بسکتبال باید متعهد شد که اگر در هر مقطع زمانی و به هر دلیلی، تصمیم به پایان زودهنگام همکاری میان باورمن و بسکتبال ایران گرفته شود، تمام هزینه های قرارداد این مربی برای مدت چهار سال قید شده در قرارداد پرداخت شود.

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: به هیچ وجه نمی خواهیم و نباید زیر بار چنین تعهدی برویم چون اصلا عقلانی و منطقی نیست. فدراسیون بسکتبال همواره بر اساس اصول و منطق کارها را پیش می برد اما واقعا چنین تعهدی خارج از اصول و منطق است.

مشحون با بیان اینکه دلیل نهایی نشدن قرارداد درک باورمن فقط وجود چنین بندی است و دلیل دیگری هم ندارد، گفت: البته بخش ایرانی این قرارداد امضا شده است اما بخش لاتین که قطعا حائز اهمیت است هنوز امضا نشده است.

رئیس فدراسیون بسکتبال در پایان تاکید کرد: درک باورمن شخصا آدم منطقی است و به تنها موضوعی که فکر نمی کند پول است؛ وی بیش از حد جنتلمن است و به همین دلیل اطمینان داریم مشکلی پیش نخواهد آمد و در نهایت بدون هیچ تنشی امضای کامل قرارداد باورمن به نتیجه می رسد.