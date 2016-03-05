۷ مرکز مشاوره ژنتیک در آذربایجان غربی فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، پروین محمدپوری ظهر شنبه در همایش کمپین آگاه‌سازی طرح غربالگری اختلالات ژنتیک در افراد ۱۵ تا ۲۵ سال و طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج در آذربایجان با بیان اینکه مشاوره ژنتیک در نهایت منجر به فرزندان سالم و بی‌نقص می‌شود افزود: در حال حاضر بهترین وسیله برای جلوگیری از تولد فرزند معلول مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج و بررسی ژنتیکی قبل از تولد جنین است.

وی ادامه داد: مشاوره ژنتیکی در مواردی از قبیل ازدواج‌های فامیلی، حاملگی در سنین بالای ۳۵ سالگی و قبل از ۱۸ سالگی، وجود نقایص مادرزادی، وجود افراد معلول در خانواده، نگرانی از بروز یک بیماری فامیلی و... ضروری و الزامی به نظر می‌رسد.

محمد پوری به ضرورت مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج تاکید و خاطرنشان کرد: این امکان وجود دارد فردی ژن نهفته یک بیماری را داشته باشد ولی به آن مبتلا نباشد در صورتیکه این فرد با فردی که او هم یک ژن نهفته این بیماری داشته باشد ازدواج کند فرزند به آن بیماری مبتلا خواهد شد.

وی هدف از مشاوره ژنتیکی را ارائه اطلاعات و حمایت از خانواده‌های در معرض خطر داشتن اختلالات ژنتیکی عنوان کرد و افزود: مشاوره ژنتیکی برای خانواده‌هایی دارای اعضای مبتلا به نقایص مادرزادی یا اختلالات ژنتیکی هستند الزامی است.

معاون پیشگیری بهزیستی استان با اشاره به اجرای طرح آگاه‌سازی و کمپین مشاوره ژنتیک در آذربایجان غربی، تصریح کرد: مشاوره ژنتیک فرایندی است که بیماران و بستگان در معرض خطر ابتلا به یک اختلال ارثی و ژنتیکی در زمان مناسب شناسایی شوند و نسبت به احتمال به وجود آمدن اختلال و نحوه انتقال آگاهی یابند و در مراحل بعدی مشاوره‌های لازم در راستای راه‌های پیشگیری و یا درمان آن اختلال ارائه شود.

محمدپوری ادامه داد: در صورتی که شک به ارثی بودن یک اختلال ژنتیکی و ارثی وجود دارد ضروری است تا سایر اعضای خانواده نیز از خطرات آن اطلاع یابند و اقدامات پیشگیرانه در این راستا صورت گیرد تا در آینده شاهد جامعه سالم باشیم.

وی با بیان اینکه ازدواج‌های غیر فامیلی تشابه ژنتیکی خیلی کمتری دارند، گفت: در رابطه با تشخیص و کنترل بیماری با هدف پیشگیری از معلولیت‌های ناشی از اختلالات ژنتیکی در ازدواج‌های فامیلی، روش‌های موجود برای کاهش اثرات این اختلالات و... مشاوره ژنتیک ضروری خواهد بود.

معاون پیشگیری بهزیستی آذربایجان غربی ضمن توصیه مشاوره ژنتیک در ازدواج‌های خویشاوندی و یا وجود بیماری خاصی در بین نزدیکان یک زوج جوان، اضافه کرد: سن پدر و مادر، جنس، ازدواج فامیلی یا خویشاوندی در مشاوره ژنتیک مورد توجه قرار دارد.

محمدپوری سندرم داون، عقب ماندگی ذهنی، بیماری‌های مادرزادی قلب، شکاف لب و شکاف کام، پا چماقی مادرزادی، بزرگی غیر طبیعی سر، کم خونی، هموفیلی، تالاسمی، فنیل کتونوری، بیماری فاویسم و... را برخی از شایع‌ترین اختلالات ژنتیکی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: هر چه سن پدر و مادر در زمان حاملگی بیشتر باشد به علت جهش‌های ژنی جدید احتمال داشتن فرزند مبتلا به بیماری ژنتیکی بیشتر خواهد بود و به همین دلیل بهتر است مادران بیش از ۳۵ سال سن و پدران بالای ۴۵ سال قبل از تصمیم به بارداری نسبت به مشاوره ژنتیک اقدام کنند.

محمدپوری ادامه داد: در ازدواج‌های فامیلی یا خویشاوندی با توجه به اینکه دو فرد دارای ژن‌های مشابه و یکسان هستند و ژن‌های مشابه را از اجداد مشترک دریافت کرده‌اند احتمال ناقل بودن چند ژن بیماریزای نهفته زن و شوهر وجود دارد.

معاون پیشگیری بهزیستی آذربایجان غربی به زمان مناسب انجام مشاوره ژنتیکی اشاره کرد و افزود: بهترین زمان مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج محسوب می‌شود و پس از تولد یک یا چند فرزند بیمار حتی در اوایل دوران بارداری امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: پس از برخورد با عوامل آسیب‌زای محیطی مانند داروها و مواد شیمیایی خاص، اشعه‌های مضر، ویروس‌ها و عوامل عفونی، زنان باردار با سن بالاتر از ۳۵ سال و در زنان باردار وقتی که یکی از والدین اختلالات ژنتیکی داشته باشد مشاوره ژنتیکی ضروری است.

محمدپوری از تخصیص اعتبارات مناسب در حیطه پیشگیری از معلولیت‌ها به خصوص معلولیت‌های ناشی از اختلالات ژنتیکی در استان خبر داد و اعلام کرد: کمپین آگاه‌سازی برای معلولیت‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای در استان اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به معلولیت‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای بیان کرد: متاسفانه روزانه ۵۴ نفر در اثر تصادفات جاده‌ای جان‌خود را از دست میدهند و ۱۱۰ نفر نیز در اثر این تصادفات دچار معلولیت می‌شوند.

معاون پیشگیری بهزیستی آذربایجان غربی افزود: نقش اصحاب رسانه آذربایجان‌ غربی در جهت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی مردم در زمینه مشاورات ژنتیک بسیار مؤثر بوده و فعالیت‌‌های مفیدی را در این زمینه انجام داده‌اند و شایسته تجلیل هستند.