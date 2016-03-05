۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۰

پیش از بازی با پرسپولیس اعلام شد؛

محرومیت تماشاگران تراکتورسازی و جریمه نقدی برای تبریزی‌ها

کمیته انضباطی رای تخلف تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز مقابل سپاهان اصفهان را صادر کرد که بر این اساس تماشاگران تراکتورسازی از حضور در ورزشگاه محروم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مسابقه دو تیم تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان در هفته ۲۱ لیگ برتر برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی مبنی بر فحاشی به بازیکنان تیم مقابل  و اهانت به داوری،پرتاب سنگ از جایگاه و اصابت به نماینده هیات که موجب مجروح شدن وی شد، صورت گرفت.

با توجه به تکرار تخلفات از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز در هفته‌های ۱۶ و ۱۸ لیگ برتر و عدم تنبیه هواداران و همچنین عدم اقدام باشگاه برای جلوگیری از تکرار تخلفات هواداران، به استناد ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی این تیم به برگزاری یک مسابقه بدون حضور تماشاگر در مسابقات خانگی و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز فردا یکشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.

