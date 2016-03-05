به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مسابقه دو تیم تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان در هفته ۲۱ لیگ برتر برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی مبنی بر فحاشی به بازیکنان تیم مقابل و اهانت به داوری،پرتاب سنگ از جایگاه و اصابت به نماینده هیات که موجب مجروح شدن وی شد، صورت گرفت.

با توجه به تکرار تخلفات از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز در هفته‌های ۱۶ و ۱۸ لیگ برتر و عدم تنبیه هواداران و همچنین عدم اقدام باشگاه برای جلوگیری از تکرار تخلفات هواداران، به استناد ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی این تیم به برگزاری یک مسابقه بدون حضور تماشاگر در مسابقات خانگی و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز فردا یکشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.