به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسگر در همایش روحانیون و مداحان عتبات عالیات با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال حج با عزت با همه ویژگی‌های مورد نظر ملت و نظام است، گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای حج سال آینده آغاز شده و امور به نحوی مدیریت خواهد شد که علاوه بر حفظ شأن و امنیت زائران، حج را با قدرت انجام دهیم.

وی حج را از روابط سیاسی دو کشور ایران و عربستان جدا دانست و گفت: در چند سال گذشته برنامه‌ریزی شده که حج از روابط سیاسی دو کشور جدا باشد و طبیعی است بر این مبنا حجاج ایرانی مراسم حج را به‌جا خواهند آورد.

قاضی عسگر افزود: برنامه‌ریزی‌ها برای حج سال ۹۵ آغاز شده است و امور به نحوی مدیریت خواهد شد که علاوه بر حفظ شأن و امنیت زائران، حج را با قدرت انجام دهیم لذا بیشتر کار به طرف مقابل باز می‌گردد که چگونه می‌خواهد عمل کند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت برنامه‌ها و آموزش‌های پیش‌بینی شده در بخش‌های مختلف برای زائران حج تمتع را برشمرد و تاکید کرد: ما در کنار مدارا به دنبال برگزاری حج با عزت همراه با همه ویژگی‌های مورد نظر ملت و نظام هستیم.

وی با تاکید بر لزوم زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهیدان منا و پیگیری حقوقی این حادثه افزود: همچنان موضوع پرداخت دیه و غرامت توسط عربستان به خانواده‌های داغدیده را دنبال می‌کنیم.

قاضی عسکر همچنین به سفر زائران به عتبات اشاره کرد و افزود: تلاش جدی برای رسیدن به نقطه مطلوب در برنامه اعزام زائران به عتبات عالیات آغاز شده است و بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت و شرکت شمسا درصدد هستند نقاط ضعف و آسیب‌ها را به سرعت برطرف کنند.

وی همکاری و همفکری با عتبه‌های حرم‌های مطهر در عراق در حوزه‌های فرهنگی، پژوهشی و اقتصادی را یادآور شد و با اشاره به اینکه برنامه‌های خوب و منظمی در عتبه‌های حسینی، عباسی، علوی و کاظمین برای زائران ایرانی در حال برگزاری است گفت: از این برنامه‌ها باید برای طرح مطالب کاربردی به نحو مطلوب بهره‌برداری شود و از حرکت‌های ناشایست برخی افراد که دغدغه ایجاد و چهره شیعه را مشوش، جلوگیری شود.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نقش روحانیون را در ایجاد تحول روحی و اخلاقی و ارتقاء سطح معنوی زائران مهم توصیف کرد و با اشاره به تاکید امام امت (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت تقریب افزود: ما مشعل‌دار و پرچم‌دار تقریب هستیم و تنها راه موفقیت در سطح بین‌الملل توجه به پیام امام و رهبری است و مسلمانان باید ید واحده در مقابل فتنه‌ها و توطئه‌ها باشند.

قاضی‌عسگر توجه به بهداشت، تغذیه، مسکن و امور فرهنگی زائران عتبات را ضروری خواند و گفت: هرچند تلاش داریم هزینه اعزام به اماکن متبرکه در عراق افزایش نیابد ولی کیفیت هم باید حفظ شود و اجازه ندهیم زائر اذیت شود.

وی ملاک اعزام روحانیون و مداحان به عتبات عالیات را شایسته‌سالاری ذکر کرد و از مسئولان بعثه خواست از افرادی استفاده کنند که توان اداره جمعیت‌های دینی را داشته باشند و ضوابط نظام و بعثه را رعایت کنند.

نماینده ولی‌فقیه با اشاره به اینکه از زیارت می‌توان برای حل معضلات اجتماعی بهره برد گفت: روحانیون و مداحان مسایل معرفتی را در اولویت قرار دهند و با برنامه‌ریزی مناسب در مسیر ارتقای سطح بینش زائران عتبات گام برداشته و از فرصت و ظرفیت برنامه‌های فرهنگی به خوبی استفاده کنند.