جریمه ۳۱ میلیارد ریالی برای متخلفان قاچاق کالا و ارز در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام براری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل ۱۳ هزار و ۵۶۸ فقره پرونده تخلفاتی در تعزیرات حکومتی لرستان اظهار داشت: از این تعداد پرونده بیش از ۹۸ درصد آنها از سوی تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به میزان جریمه در نظر گرفته برای متخلفان در قالب این تعداد پرونده کالا و خدمات بیان داشت: در مجموع ارزش ریالی این پرونده های تخلفاتی بیش از ۴۲ میلیارد ریال بوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین به تعداد پرونده های تخلفاتی در حوزه قاچاق کالا و ارز در لرستان اشاره کرد و گفت: در مجموع ۶۳۳ پرونده در این حوزه به تعزیرات حکومتی استان ارائه شده است.

براری با بیان اینکه ۹۴ درصد از این تعداد پرونده ها مورد بررسی قرار گرفته اند گفت: در مجموع ارزش ریالی این تعداد پرونده تخلفاتی بخش قاچاق کالا و ارز لرستان ۳۱ میلیارد ریال بوده است.

وی همچنین از تشکیل ۴۲۴ پروند تخلفاتی در بخش پزشکی و خدمات پزشکی در تعزیرات حکومتی لرستان خبر داد و گفت: در مجموع ۹۸ درصد از این تعداد پرونده ها مورد بررسی قرار گرفته و ارزش ریالی این تعداد پرونده نیز ۵۳۳ میلیون ریال بوده است.