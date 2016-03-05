منابع طبیعی دارایی ارزشمند کشور است/ حراست از طبیعت وظیفه عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز ظهر شنبه در مراسم ویژه هفته منابع طبیعی و روز درختکاری بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و درختکاری در جامعه تاکید کرد و ابراز داشت: انجام وظیفه در راستای حفظ منابع طبیعی و درختکاری بسیار ارزشمند است همچنین دین اسلام و مبانی فرهنگی غنی کشورمان، به کاشت و نگهداری از درختان بسیار تاکید کرده است و بر همین اساس همه سال مقام معظم رهبری در مراسم روز درختکاری حضور و بر حفظ، حراست و ترویج آن تاکید دارند.

وی همچنین بر حفظ خاک، به مثابه مهمترین بخش حراست از منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: از قطره قطره آب های موجود باید نگهداری و از هدر رفت این مایع حیاتی موجود جلوگیری کرد.

استاندار سمنان مهار آب را برای حراست از طبیعت بسیار مهم برشمرد و گفت: خاک، منابع طبیعی و جنگل ها باید حفظ و حراست شوند که این مهم در دستور کار دولت یازدهم نیز قرار دارد لذا از یک سو می بایست جلوی تخریب منابع طبیعی را گرفت و از سوی دیگر منابع طبیعی و محیط زیست همراه و همیار توسعه صنعتی و تولیدی در استان باشند.

خباز همچنین به واگذاری کارها خصوصاً امر منابع طبیعی و آبخیزداری به مردم تاکید و تصریح کرد: هرجا کار به مردم واگذار شود موفقیت در آنجا بیشتر بوده و بر همین اساس آبخیزداری و آبخوان داری باید به مردم واگذار شود.

وی جنگل کاری در سطح اراضی را مهم برشمرد و افزود: آبخیزداری و آبخوان داری خیلی مهم است و با همدلی و همکاری مردم می توان گام های بزرگی برای توسعه استان برداشت.