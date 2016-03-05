به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه فجر استان فارس سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل گزنی گفت: همزمان با ایام فاطمیه ۲۱ شهید گمنام دفاع مقدس در سراسر استان فارس تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.
وی ادامه داد: پس از حماسه استقبال از کاروان شاهدان بصیر در فارس و حضور گسترده ملت ایران در انتخابات، مردم مومن، شهید پرور و ولایتمدار فارس با حضور باشکوه در مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام دفاع مقدس بار دیگر با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و آرمان های شهدا تجدید بیعت خواهند نمود.
سردار گزنی افزود: یکی از شهدای«کاروان شاهدان بصیر»که بهمن ماه ۱۳۹۴ با استقبال پرشور مردم مومن فارس تشییع شده بود، هم اکنون شناسایی و مشخص شده است که این شهید بزرگوار اهل شهرستان شیراز بوده است و مراسم تشییع این شهید بزرگوار نیز همزمان با ایام فاطمیه برگزار خواهد شد.
جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس خبر داد:
تشییع و تدفین ۲۱ شهید دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمیه در فارس
شیراز- جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از تشییع و تدفین ۲۱ شهید دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمیه در این استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه فجر استان فارس سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل گزنی گفت: همزمان با ایام فاطمیه ۲۱ شهید گمنام دفاع مقدس در سراسر استان فارس تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.
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