تشییع و تدفین ۲۱ شهید دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمیه در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه فجر استان فارس سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل گزنی گفت: همزمان با ایام فاطمیه ۲۱ شهید گمنام دفاع مقدس در سراسر استان فارس تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.



وی ادامه داد: پس از حماسه استقبال از کاروان شاهدان بصیر در فارس و حضور گسترده ملت ایران در انتخابات، مردم مومن، شهید پرور و ولایتمدار فارس با حضور باشکوه در مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام دفاع مقدس بار دیگر با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و آرمان های شهدا تجدید بیعت خواهند نمود.



سردار گزنی افزود: یکی از شهدای«کاروان شاهدان بصیر»که بهمن ماه ۱۳۹۴ با استقبال پرشور مردم مومن فارس تشییع شده بود، هم اکنون شناسایی و مشخص شده است که این شهید بزرگوار اهل شهرستان شیراز بوده است و مراسم تشییع این شهید بزرگوار نیز همزمان با ایام فاطمیه برگزار خواهد شد.