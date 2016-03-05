ارتباط روحانیت با اصناف باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی ظهر شنبه در دیدار با آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه اصناف کشور مسئولیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و بازرگانی داخلی و همچنین توزیع محصولات را برعهده دارند، اظهار داشت: ۹۰ درصد نظام توزیع کشور و تولیدی‌های کوچک بر عهده اصناف است.

وی بیان داشت: قبل از انقلاب اسلامی ۳۵۰ هزار بنگاه صنفی در کشور وجود داشت که تولیدی‌های کوچک را مدیریت می‌کردند.

رئیس اتاق اصناف ایران ابراز داشت: 3 میلیون بنگاه صنفی در کشور وجود دارد و تقریبا ۳۰ درصد جمعیت کشور مستقیم و غیرمستقیم با اصناف در ارتباط هستند.

وی با بیان اینکه اصناف نقطه اتصال مردم با حاکمیت هستند‏، افزود: اصناف به جز بخش اقتصادی در بعد فرهنگی جامعه نیز تأثیرگذار هستند و از زمان جنبش تنباکو تاکنون هر زمان که روحانیت حضور داشت اصناف نیز در کنار آنان حضور داشته است.

فاضلی در ادامه بر تقویت ارتباط روحانیت با یازار تأکید کرد و گفت: درست است که بازار با رکود همراه است اما ما توانستیم جنگ و تحریم‌ها را پشت سر گذاریم و پیروز شویم.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دشمن دو هدف اقتصادی و فرهنگی را نشانه گرفته است، افزود: لازم است روحانیون در آموزش فرهنگی بخش اقتصادی حضور داشته باشند و در این جهت بنگاه نور را شکل دادیم تا بخش‌های آموزشی و فرهنگی مکاسب را با حضور روحانیت برگزار کنیم.