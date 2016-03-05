بانوان پینگ پنگ باز ایران قهرمان دسته سوم جهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران که روز گذشته با شکست دادن ونزوئلا به از دسته سوم به دسته دوم مسابقات قهرمانی جهان صعود کرد، امروز در دیدار پایانی دسته سوم به مصاف ازبکستان رفت و با شکست دادن 3 بر یک این تیم عنوان قهرمانی این دسته را از آن خود کرد. تیم ایران با ترکیب ندا شهسواری ، محجوبه عمرانی و مریم صامت برابر ازبکستان به میدان رفت.

این عنوان در حالی از آن تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران شد که در رقابت های 2006 قهرمانی جهان در آلمان نیز تیم بانوان ایران در دسته چهارم موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.