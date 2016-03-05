تحقق بهبود رابطه کوبا- اتحادیه اروپا در آینده ای نه چندان دور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، منابع آگاه خبری با توجه به سفر قریب الوقوع «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به کوبا اعلام کرد: موگرینی کمی پیشتر از «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا راهی هاوانا می شود که این امر می تواند تبعات دیپلماتیکی را در بر داشته باشد.

اعلام سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به کوبا یک پیروزی برای دولت هاوانا به شمار می آید زیرا مهر تاییدی از سوی بروکسل درباره لغو «موضع مشترک» اروپا در اولویت دادن به اصلاحات دمکراتیک و حقوق بشر در کوبا قلمداد می شود.

دولت هاوانا تاکنون با درخواست های بین المللی از این کشور برای ایجاد اصلاحاتی در ساز و کار حکومت تک حزبیش و نیز و انتقادها درباره مسائل حقوق بشر مخالفت کرده است.



اوباما قرار است ۲۲-۲۱ مارس در سمت رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار از سال ۱۹۵۶ میلادی تاکنون، به کوبا سفر کند.