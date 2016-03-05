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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۱

سرهنگ پریور:

خیار با طعم تریاک در کرمان کشف شد/ دستگیری قاچاقچیان

خیار با طعم تریاک در کرمان کشف شد/ دستگیری قاچاقچیان

کرمان - معاون فرمانده نیروی انتظامی کرمان از کشف محموله ۱۷۴ کیلویی تریاک در بار خیار سبز در جنوب کرمان خبر داد.

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با مهر اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی در یک عملیات در شهرستان رودبار جنوب موفق شدند یک محموله مواد مخدر شناسایی و ضبط کنند.

وی تصریح کرد: در این عملیات قاچاقچیان ۱۷۴ کیلو تریاک را در بار خیار جاسازی کرده بودند که در مسیر جیرفت – کهنوج این خودرو مورد بازرسی قرار گرفت و دو نفر در این زمینه دستگیر شدند.

وی از روشهای عجیب قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر خبر داد و افزود: هوشیاری ماموران نیروی انتظامی اشرار را در اقداماتشان ناکام کرده است.

سرهنگ پریور افزود: در رفسنجان نیز ماموران نیروی انتظامی موفق به کشف چهار کیلو ۶۰۰ گرم هروئین شدند.

وی گفت: این میزان مواد مخدر در یکی از جاده های فرعی رفسنجان در حال جابجایی بود که با کنترل نا محسوس ماموران نیروی انتظامی شناسایی و به دام افتاد در این زمینه هم یک نفر دستگیر شده است.

وی گفت: این سه متهم تحویل مقامات قضایی شده اند.

وی از کشف 20 کیلو مواد مخدر در بخش گلباف کرمان نیز خبر داد و افزود: به اشرار اجازه نمی دهیم از راههای کرمان برای جابجایی مواد مخدر استفاده کنند.

 

کد مطلب 3573144

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