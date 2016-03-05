پیش فروش ۱۵ هزار هدست عجیب HTC

گجت نیوز نوشت: به نظر می‌رسد که گفته‌ی مدیر عامل کمپانی HTC صحت داشت. وی در گذشته گفته بود که واقعیت مجازی از گوشی‌ها برای کمپانی با ارزش‌تر است. روز گذشته همانطور که می‌دانید پیش‌فروش هدست واقعیت مجازی HTC Vive آغاز شد که گویا رکورد جالبی نیز ثبت کرده. اچ تی سی توانسته در ۱۰ دقیقه‌ی آغاز پیش‌فروش هدست ۱۵ هزار سفارش دریافت کند. این هدست ۷۹۹.۹۹ دلار قیمت داشته و در کمتر از ۱۰ دقیقه کمپانی توانسته به ۱۲ میلیون دلار درآمد برسد.

یکی از مسئولین کمپانی به نام شن یی (Shen Ye) در توییتی با خوشحالی ابراز کرده که کمپانی توانسته در ۱۰ دقیقه ۱۵ هزار واحد از هدست را به فروش رساند. مدیر عامل کمپانی نیز در حساب توییتر خود گفته که سفارشات بیش از حد است. برای کمپانی HTC این امر خوشایندی به حساب می‌آید زیرا در حال حاضر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند و گوشی‌های کمپانی تایوانی از فروش چندانی برخوردار نیستند.

درصورتی‌که یک هدست واقعیت مجازی HTC Vive را خریداری کنید داخل جعبه دو دسته نیز خواهید یافت. برای استفاده از این هدست نیاز به کامپیوتری با پردازنده‌ی اینتل i۵-۴۵۹۰ به بالا و یا AMD FX ۸۳۵۰ به بالا داشته و برای محاسبات گرافیکی نیز نیاز به کارت گرافیکی مانند انویدیا Geforce GTX ۹۷۰ به بالا و یا AMD R۹ ۲۹۰ به بالا خواهید داشت. همچنین حداقل میزان رم مورد نیاز ۴ گیگابایت است.